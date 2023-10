W październiku ceny żywności wzrosły o 0,4 proc. To oznacza koniec narracji Narodowego Banku Polskiego o miesięcznym braku wzrostu cen – podkreśla ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka komentując najnowsze dane GUS dotyczące inflacji.

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi ceny wzrosły w ciągu roku o 6,5 proc.

GUS opublikował we wtorek szybki szacunek inflacji w październiku. Inflacja w ujęciu rocznym spadła do 6,5 proc. z 8,2 proc. we wrześniu. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,2 proc.

Promocja na paliwa na stacjach Orlenu dała o sobie znać w średnim wzroście cen w październiku. Zgodnie z szybkim odczytem inflacji ceny wzrosły w ciągu roku o 6,5 proc. Takiego wzrostu oczekiwał rynek. Poważna obniżka, co oczywiste, nastąpiła w przypadku cen paliw. W skali roku płacimy za nie o blisko 15 proc. mniej, a w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny na stacjach spadły o 4,2 proc. Ta wyborcza promocja jednak dobiegła już końca i teraz ceny hurtowe paliw dziennie rosną o co najmniej 5 gr na litrze - stwierdził ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka w komentarzu do danych GUS.

W listopadzie inflacja przestanie wyhamowywać - oceniają eksperci

Dodał, że cena baryłki ropy kształtuje się nadal w okolicach 83 USD. Identyczna cena był dokładnie dwa miesiące temu.

Wtedy na stacjach średnio za litr benzyny bezołowiowej płaciliśmy 6,64 zł. Dziś cena przy tych samych warunkach wynosi około 6,18 zł/l. To oznacza, że w listopadzie nastąpi koniec wyhamowywania inflacji" - wskazał Zielonka. - "Październik przyniósł także zakończenie narracji NBP o miesięcznym braku wzrostu cen. W ciągu miesiąca ceny wzrosły bowiem o 0,2 proc., ale ceny żywności o 0,4 proc. Gorszą informacją jest jednak to, że inflacja bazowa już wyraźniej +rozjechała+ się ze wskaźnikiem ogólnym cen - dodał ekspert Konfederacji Lewiatan.







