Zmiana pracy niezależnie od kondycji rynku zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Czy w takim razie warto go ponosić w dobie kryzysu? Wiele faktów przemawia za tym, że zmiana pracodawcy w tym okresie może być najlepszą decyzją. Warto jednak przyjrzeć się bliżej aktualnym trendom i sprawdzić, które branże rozwijają się mimo niesprzyjających warunków spowodowanych inflacją.

Dlaczego warto zmienić pracę?

Jest wiele powodów, dla których warto zmienić pracę. Na pierwszy plan wybijają się oczywiście finanse i nie ma w tym nic złego. Jednak są też inne aspekty, które warto wziąć pod uwagę:

– możliwość rozwoju zawodowego – kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Rynek pracy jest nieubłagany i dlatego każdy, komu zależy na dobrej na nim pozycji, musi dbać o rozwój zawodowy;

– atmosfera w pracy – niby banał, ale kładzie się na nią coraz większy nacisk. Jeśli praca staje się nużąca, współpracownicy irytujący, szef zbyt czepliwy – pora pomyśleć o zmianach, lepiej raczej nie będzie;

– logistyka – coraz powszechniejszy jest trend zmiany pracy na taką, do której łatwiej i szybciej dojechać, pracownicy uciekają od długich i męczących dojazdów. W cenie jest też praca hybrydowa, która po pandemii stała się bardzo modna. Presja ze strony pracowników jest tak duża, że niektóre firmy wprowadziły pracę hybrydową jako standard. Ciekawe oferty takie pracy można znaleźć między innymi na GoWork.pl.

Zmiana pracy w dobie kryzysu a zarobki

Wiele osób odkłada zmianę pracy na tzw. lepsze czasy, niesłusznie wychodząc z założenia, że w dobie kryzysu nie uda im się wynegocjować satysfakcjonujących zarobków. Tymczasem kryzys nie wpłynął znacząco na strukturę rynku pracy – nadal jest to rynek pracownika, co oznacza, że to pracownik występuje z pozycji siły i wynegocjowanie satysfakcjonujących warunków finansowych jest dziś łatwiejsze niż jeszcze dekadę temu.

Analiza amerykańskiego rynku pracy pokazała dobitnie, że to właśnie pracownicy, którzy zdecydowali się na zmianę pracodawcy, mają większą satysfakcję finansową. Ich wynagrodzenia są znacząco wyższe, niż kolegów z branży, którzy zdecydowali się zostać w dotychczasowym miejscu pracy.

Dlaczego tak się dzieje? Bo pracodawcom zależy na dobrych pracownikach, a argument finansowy zwykle jest najbardziej przekonujący. Większość pracodawców ma świadomość, że wynagrodzenia ich pracowników rosną zbyt wolno w stosunku do inflacji, ale nie podnosi pensji dotychczasowym pracownikom, skoro oni sami głośno tego nie żądają.

Polski rynek pracy wbrew pozorom nie jest bardzo różny od amerykańskiego, dlatego warto patrzeć, co się dzieje za oceanem. Podobne trendy zachowań pracodawców możemy spotkać także na rodzimym gruncie.

Zmiana pracy w dobie kryzysu a stagnacja na rynku pracy

Wbrew pozorom kryzys nie dotknął jednakowo wszystkich branż. To prawda, że niektóre przeżywają zastój, ale są i takie, które mimo niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych radzą sobie nadspodziewanie dobrze.

O ile jest to możliwe, warto rozważyć nie tylko zmianę pracodawcy, ale też sektora rynku pracy. Przebranżowienie w dzisiejszych czasach nie jest niczym trudnym ani dziwnym. Wiele osób z powodzeniem decyduje się na taki krok, zyskując na tym finansowo i pod każdym innym względem. Przebranżowienie bywa między innymi lekarstwem na wypalenie zawodowe. To też dobra decyzja, jeśli dotychczas wykonywany zawód traci na znaczeniu i jest coraz gorzej opłacany. Raczej nie ma się co spodziewać, że taki trend ulegnie zmianie.

Które branże rozwijają się mimo kryzysu i oferują dobre zarobki?

Na pierwszym miejscu na pewno stoi sektor IT. Jest stosunkowo nowy na rynku pracy a zapotrzebowanie na fachowców bardzo duże. Wysokie zarobki dla doświadczonych pracowników to tutaj codzienność. Warto też zauważyć, że do tej branży jest relatywnie niski próg wejścia. Swoich umiejętności nie trzeba podpierać dyplomem wyższej uczelni, liczy się faktyczna znajomość tematu.

Branża IT to jedna z tych, w których można pracować zdalnie. Chociażby z tego względu zarobki są tu znacząco wyższe niż u innych pracodawców – to sposób na zatrzymanie doświadczonych pracowników na polskim podwórku.

Dobra sytuacja panuje także w branży bankowości i finansów. Specjaliści w zawodach finansowych (księgowy, doradca, analityk, audytor) mogą śmiało szukać nowego zatrudnienia, jeśli dotychczasowe nie spełnia ich oczekiwań.

Handel także radzi sobie całkiem nieźle, chociaż sytuacja finansowa przeciętnego Polaka mogłaby wskazywać na coś innego. Niemniej handlowcy doświadczeni w obsłudze klientów indywidualnych na pewno nie mają powodów do narzekań na wysokość zarobków i brak ofert pracy dla nich.

Komu będzie trudniej? Analitycy wskazują na możliwy zastój w gastronomii, hotelarstwie i branży eventowej. Czy faktycznie do niego dojdzie, okaże się w ciągu najbliższych miesięcy.