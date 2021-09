Czym jest ślad węglowy i od czego zależy emisyjność?

Emisyjność poszczególnych produktów różni się w zależności od sposobu ich wytworzenia. Przykładowo, wołowina jest najbardziej emisyjnym produktem żywnościowym ze względu na metan wydzielany przez zwierzęta oraz wylesianie pod pastwiska i uprawy paszy, ale zmiana sposobu chowu na wypasanie bydła na pastwiskach może się już wiązać z niższymi emisjami - mówi dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska z Centrum Prawa Żywnościowego.

dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska z Centrum Prawa Żywnościowego

Czym jest ślad węglowy i jak się go wylicza?

Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j.: Ślad węglowy jest miarą emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, jaką generuje działalność poszczególnych sektorów gospodarki, poszczególnych przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych a nawet pojedynczych osób. Jest to zatem wskaźnik oddziaływań środowiskowych podczas pozyskiwania surowców rolnych, wytwarzania żywności, transportu gotowych produktów, a także czynności związanych z przygotowywaniem posiłków w kuchni. W jego ramach wylicza się emisję gazów cieplarnianych, tj. dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu czy innych jeszcze związków chemicznych, w przeliczeniu na produkt, usługę czy pojedynczą czynność. W kontekście produkcji rolnej (i szerzej - produkcji żywności) szczególnie „śladotwórcze” są takie zjawiska jak spalanie paliw kopalnych, wylesianie, degradacja gleb, chów bydła czy stosowanie nawozów sztucznych. Duże znaczenie ma także pochodzenie produktu, a dokładnie jak daleką drogę odbył surowiec i jakim środkiem transportu. Do obliczania śladu węglowego stosuje się międzynarodowo znormalizowaną metodę LCA (ang. Life Cycle Assessment). Dokładność wskaźnika śladu węglowego zależy jednak od jakości zebranych w ramach tej metody danych, którymi mogą być zarówno obliczenia i pomiary własne, jak i zbiory danych inwentarzowych cyklu życia, dostępne w istniejących bazach LCA.

Ślad węglowy: Jak zmniejszać emisyjność?

Dużo mówi się o tym, że produkcja mięsa ma wysoki ślad węglowy (zwłaszcza jagnięcina i wołowina). Czy w takim razie firmy produkujące wyroby odzwierzęce mogą uzyskać zerowy ślad węglowy? Które produkty spożywcze najłatwiej mogą uzyskać zerową wartość?

Ogólnie rzecz ujmując, można oczywiście powiedzieć, że produkty zwierzęce są znacznie bardziej emisyjne niż produkty roślinne. I jest to prawdą. Warto jednak popatrzeć na tę kwestię bardziej szczegółowo i zauważyć, że emisyjność poszczególnych produktów w danej kategorii różni się w zależności od sposobu ich wytworzenia. Przykładowo, wołowina jest najbardziej emisyjnym produktem żywnościowym ze względu na metan wydzielany przez zwierzęta oraz wylesianie pod pastwiska i uprawy paszy (np. soi), ale zmiana sposobu chowu na wypasanie bydła na pastwiskach, może się już wiązać z niższymi emisjami. Podobnie w przypadku produktów roślinnych, w przypadku chociażby pomidorów ślad węglowy zależy m.in. od rodzaju stosowanych nawozów i zużycia energii elektrycznej w szklarniach. Pod względem śladu węglowego zatem, wołowina wołowinie nie równa, tak jak pomidor pomidorowi. Do tego dochodzi jeszcze kwestia np. opakowania produktu – produkt sprzedawany luzem będzie z pewnością mniej emisyjny niż taki sam produkt sprzedawany w plastikowym opakowaniu. To, jaka jest emisyjność danego produktu, zależy więc w głównej mierze od decyzji producenta, na ile zaangażuje się w ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i redukowanie śladu węglowego na każdym etapie życia produktu od pozyskania surowca zaczynając a na opakowaniu kończąc. W przypadku produktów wieloskładnikowych może to być m.in. decyzja o zastępowaniu składników odzwierzęcych roślinnymi (np. pizza z roślinnym zamiennikiem sera). Jeśli chodzi o zerowy ślad węglowy to warto powiedzieć, że są produkty, którym można przypisać nie tylko zerowy, ale wręcz ujemny ślad węglowy (przynajmniej na określonym etapie produkcji). Przykładem mogą być drzewa, na których rosną orzechy, np. laskowe lub brazylijskie. Nie tylko pochłaniają one dwutlenek węgla z atmosfery, ale także np. zastępują inne, bardziej emisyjne rodzaje upraw.

