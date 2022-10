Czym są azotany i azotyny i jakie pokarmy mają ich wysoką zawartość?

Data: 07-10-2022, 18:27

Azotany i azotyny, a zwłaszcza ich stosowanie jako dodatków do żywności, wzbudziły wśród konsumentów pewne obawy związane z ich potencjalną szkodliwością dla zdrowia. Ale czy to prawda, że nie są one bezpieczne? Jakie pokarmy mają wysoką zawartość azotanów?

Czym są azotany i azotyny i jakie pokarmy mają ich wysoką zawartość? fot. shutterstock