Czym są konserwanty i po co stosuje się je w żywności? fot. shutterstock

Czym są konserwanty i po co stosuje się je w żywności?

Konserwanty stały się nieodzowną częścią spożywanej przez nas żywności. W tym artykule przedstawiono różne sposoby, w jakie konserwanty utrzymują naszą żywność w świeżości, bezpieczeństwie i stabilności.

Techniki konserwacji były stosowane już w XIV wieku, kiedy człowiek po raz pierwszy użył soli (solenie) i dymu (peklowanie), aby zapobiec psuciu się mięsa i ryb. W dzisiejszych czasach stosowanie konserwantów jako dodatku do żywności stało się nieodzowne w procesie produkcyjnym spożywanej przez nas żywności. Pomimo wielu wątpliwości dotyczących ich bezpieczeństwa, nasze rosnące zapotrzebowanie na większy wybór, łatwość i wygodę spożywania oraz wysokie standardy bezpieczeństwa sprawiają, że są one istotnym elementem naszych systemów żywnościowych. Poznajmy różne sposoby, dzięki którym konserwanty zapewniają świeżość, bezpieczeństwo i trwałość naszej żywności.

Czym są konserwanty i jak działają?

Konserwanty to dodatki do żywności, które odgrywają istotną rolę w przedłużaniu trwałości i poprawianiu smaku żywności. Konserwanty pomagają kontrolować i zapobiegać psuciu się żywności, chroniąc przed zepsuciem przez mikroorganizmy (np. bakterie, drożdże, pleśnie), zagrażającym życiu botulizmem i innymi organizmami, które mogą powodować zatrucia pokarmowe (funkcja przeciwdrobnoustrojowa). Żywność wysokiego ryzyka, taka jak mięso, owoce morza, nabiał i sery, stanowi pożywkę dla potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów, dlatego dodanie konserwantu jest zwykle wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Oprócz zepsucia spowodowanego przez mikroorganizmy, może być ono również wywołane przez czynniki chemiczne (np. utlenianie) lub fizyczne (np. temperatura, światło). Konserwanty są również stosowane w celu zapobiegania tego typu reakcjom psucia się żywności, chroniąc przed zmianami smaku lub, w niektórych przypadkach, wyglądu (funkcja przeciwutleniająca). Bez dodatku konserwantów niektóre produkty spożywcze mogą zjełczeć lub zmienić kolor. Ostatecznie środki konserwujące chronią jakość żywności i napojów, zmniejszają koszty żywności, poprawiają wygodę, wydłużają okres przydatności do spożycia i zmniejszają ilość odpadów żywnościowych.

Oprócz stosowania konserwantów - dodatków do żywności, może być ona również konserwowana za pomocą różnych metod przetwarzania, takich jak puszkowanie, dehydratacja (suszenie), wędzenie, solenie, zamrażanie oraz stosowanie opakowań. Niektóre praktyczne przykłady obejmują puszkowanie dżemów i sosu pomidorowego, suszenie świeżych owoców w celu uzyskania owoców suszonych oraz dodawanie soli do kapusty w celu uzyskania kapusty kiszonej. W tym artykule skupimy się jednak wyłącznie na konserwantach będących dodatkami do żywności.

Jakie są różne rodzaje środków konserwujących?

Konserwanty stosowane obecnie w produkcji żywności są pozyskiwane ze źródeł naturalnych lub wytwarzane syntetycznie. Na przykład natamycyna (E235), która jest powszechnie stosowana w obróbce powierzchniowej sera i kiełbas, może być pozyskiwana w sposób naturalny z bakterii powszechnie występujących w glebie. Źródłem naturalnych konserwantów mogą być również rośliny, zwierzęta, grzyby i algi. Co więcej, zwykłe artykuły kuchenne, takie jak sól i cukier, mogą w niektórych przypadkach służyć do naturalnego konserwowania żywności, na przykład podczas robienia pikli lub kiszonej kapusty.

Konserwanty można podzielić na tzw. konserwanty przeciwdrobnoustrojowe i konserwanty przeciwutleniające. Jednak wiele konserwantów, jak siarczyny stosowane w winie czy azotany stosowane w mięsie, pełni obie funkcje. Konserwanty przeciwdrobnoustrojowe jak związki siarki np. siarczyny (E220-228) stosowane są w celu zahamowania wzrostu bakterii np. w winie, suszonych owocach, warzywach w occie lub solance. Kwas sorbowy (E200) może być stosowany do wielu różnych celów, w tym do konserwacji produktów ziemniaczanych, serów i dżemów. Kwas benzoesowy i jego sole wapniowe, sodowe lub potasowe (E210-213) są stosowane jako środki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne w żywności takiej jak: ogórki kiszone, dżemy i galaretki o niskiej zawartości cukru, dressingi, przyprawy. Konserwanty antyoksydacyjne są często stosowane w minimalnie przetworzonych produktach warzywnych takich jak: gotowe sałatki, świeżo krojone owoce i świeże soki, w których brązowienie jest istotnym problemem. Kwas askorbinowy (E300) i kwas cytrynowy (E330) mogą być stosowane w celu zapobiegania brązowieniu, ponieważ hamują pewien enzym, który w obecności tlenu tworzy brązowe pigmenty.

Przykłady szeroko stosowanych środków konserwujących w UE:

Środki przeciwdrobnoustrojowe

E200-203

Kwas sorbowy i jego związki

Ser przetworzony, przetworzone owoce i warzywa, chleb i bułki, drobne wyroby piekarnicze, sosy, produkty ziemniaczane

E210-213

Kwas benzoesowy i benzoesan

Aromatyzowane fermentowane przetwory mleczne, owoce i warzywa, wyroby cukiernicze, przetworzone ryby i produkty rybołówstwa

E235

Natamycyna

Obróbka powierzchniowa sera i kiełbasy

E280-283

Kwas propionowy i propioniany

Ocet, produkty serowe, produkty mleczne, skorupiaki, kawa

Przeciwutleniacze

E300-302

Kwas askorbinowy (tj. witamina C) i askorbiniany

Drobne wyroby piekarnicze, soki owocowe, napoje aromatyzowane, nieprzetworzone owoce i warzywa

E306-309

Witamina E

Produkty mięsne, suplementy żywnościowe, drobne wyroby piekarnicze, tłuszcze i oleje, napoje aromatyzowane

E320-321

Butylowany hydroksyanizol (BHA) i butylowany hydroksytoluen (BHT)

Oleje, margaryny, produkty zawierające tłuszcz

E330

Kwas cytrynowy

Napoje bezalkoholowe, dżemy i galaretki, sosy, sery, warzywa w puszkach

Środki przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniacze

E220-228

Dwutlenek siarki i związki siarczynów

Suszone owoce, konserwanty owocowe, przetworzone produkty ziemniaczane, wino

E249-252

Związki azotynów i azotanów

Produkty mięsne, pizze, produkty drobiowe, kanapki/opakowania

Czy konserwanty są szkodliwe i czy należy ich unikać?

Obawy co do tego, że niektóre dodatki do żywności mogą powodować reakcje niepożądane wynikają raczej z pewnego rodzaju uprzedzeń konsumentów co do stosowania konserwantów niż, jak wykazały dokładne badania, z możliwych do zidentyfikowania reakcji niepożądanych. Wykazano, że konserwanty rzadko wywołują prawdziwe reakcje alergiczne (immunologiczne). Wśród dodatków do żywności, które według doniesień wywołują działania niepożądane, są niektóre konserwanty z grupy środków siarczynowych, do których zalicza się kilka nieorganicznych dodatków siarczynowych (E220-228). Również kwas benzoesowy i jego pochodne (E210-213) mogą wywoływać u osób wrażliwych (np. astmatyków) astmę charakteryzującą się trudnościami w oddychaniu, dusznościami, świszczącym oddechem i kaszlem. Ogólnie jednak, ze względu na rygorystyczne przepisy UE regulujące ocenę bezpieczeństwa dodatków, środki konserwujące można uznać za bezpieczne dla większości konsumentów.

Jakie przepisy regulują stosowanie konserwantów w żywności?

Parlament Europejski razem z Radą Europejską ustanowił szczegółowe wytyczne dotyczące znakowania substancji dodatkowych i żywności wytworzonej z ich udziałem, umożliwiając w ten sposób konsumentom dokonywanie świadomych wyborów. Przepisy stanowią również, że dodatki do żywności są oznaczane na opakowaniach produktów spożywczych według ich kategorii (konserwant, barwnik, przeciwutleniacz, itd.) z podaniem nazwy albo symbolu E.

Środki konserwujące żywność są nadal niezbędnym czynnikiem przyczyniającym się do bezpieczeństwa i różnorodności dostępnych na rynku środków spożywczych. Ich działanie polega przede wszystkim na opóźnianiu psucia się artykułów żywnościowych i zapobieganiu zmianom ich smaku, zapachu i wyglądu. Ich ocena i stosowanie w środkach spożywczych jest ściśle kontrolowane zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym.

Tekst opracowany na podstawie danych dostarczonych przez Europejską Radę Informacji o Żywności (EUFIC)