Czym żyła branża rolno-spożywcza i handel w styczniu 2021 r.?

PRZECZYTAJ: 10 najważniejszych informacji z branży rolno-spożywczej i handlowej w styczniu 2021 r.

Czy żyła branża rolno-spożywcza i handel w styczniu? Przede wszystkim to nowe podatki, przepisy i rozporządzenia, który mają ogromny wpływ na przedsiębiorstwa. W życie weszły długo zapowiadane - podatek cukrowy (i od alkoholowych "małpek"), handlowy oraz Brexit.

– Dla branży napojowej podatek ten i jego właściwe naliczenie jest największym wyzwaniem roku 2021. Jego skutki już są widoczne. Część firm nie będzie w stanie zapłacić 25 lutego tego podatku i utrzymać się na rynku. Dotyczyć to będzie przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw, ale skala obciążeń jest na tyle duża, że nawet te największe szykują się na poważne problemy, dodatkowe koszty i programy oszczędnościowe – komentuje Andrzej Gantner, wiceprezes PFPŻ.

Od nowego roku w sklepach zauważamy drastyczny wzrost cen napojów.

Czytaj więcej o podatku cukrowym!

Dużo emocji wzbudza także podatek handlowy, choć zapowiadany od dawna, ostateczne potwierdzenie tej "daniny" ogłoszono w ostatnich tygodniach 2020 r.

Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej. Kwota wolna od podatku wynosi 17 mln zł miesięcznie. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną.

Czytaj więcej o podatku handlowym!

Zmiany w eksporcie

Do jednej zmiany już zdążyliśmy się mentalnie przygotować - Brexit. Druga, zbiła nas z tropu. Chodzi o pomysł "czeskich półek". Posłowie Izby Poselskiej czeskiego parlamentu znowelizowali przepisy tak, by od 2022 r. w sklepach spożywczych sprzedawano co najmniej 55 proc. produktów czeskiej produkcji. Przeciwko regulacji zaprotestowało osiem państw Unii Europejskiej, w tym Polska. I nic w tym dziwnego, jesteśmy przecież dużym eksporterem żywności do tego kraju.