Grupa Orlen umacnia się w gronie największych firm energetycznych na świecie; w nowym rankingu S&P Global Commodity Insights awansowaliśmy z 60 miejsca na 37 - przekazał w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Szef Orlenu podkreślił na Twitterze, że dzięki konsekwentnie realizowanej strategii fuzji i przejęć Grupa Orlen umacnia się w gronie największych firm energetycznych na świecie. Dodał, że w nowym rankingu S&P Global Commodity Insights za 2022 r., obejmującym 250 największych spółek energetycznych, Grupa awansowała na 37. miejsce z 60.

Od 3 lipca tego roku Polski Koncern Naftowy Orlen SA zmienił nazwę na Orlen SA.

Grupa Orlen ma siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji, Litwie i na Węgrzech. Grupa Orlen posiada również rozbudowany segment petrochemiczny. Realizuje ponadto szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym tego roku Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Dokument ten zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.