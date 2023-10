Tu, na Śląsku, w oparciu o samorząd, będzie można realizować najbardziej ambitne projekty przemysłowe i techniczne w Europie - mówił w piątek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w Katowicach. Jak dodał, mające powstać na Śląsku Ministerstwo Przemysłu będzie m.in. monitorować te projekty.

"Obiecywałem, że zakończymy kampanię właśnie na Śląsku" - powiedział na konferencji prasowej w Katowicach lider PO Donald Tusk.

Jak mówił, "dzisiaj będziemy mówili o niespełnionych obietnicach, o tych fantazjach prezentowanych przez Mateusza Morawieckiego i innych PiS-owskich liderach tutaj na Śląsku". "Mam ciągle w pamięci ten wycięty las pod inwestycje polskiego samochodu elektrycznego" - wskazał. Dodał, że ta inwestycja, czyli polska Izera, polski samochód elektryczny "jest właściwie symbolem tego, w jaki sposób PiS traktuje wyborców i województwo śląskie". "W sumie zainwestowano w nieistniejąca fabrykę pół miliarda złotych, które poszło w piach, a jednym widocznym znakiem jest wycięty las" - podkreślił.

Jak dodał, za trzy miesiące miały z taśm tej fabryki zjechać pierwsze elektryczne samochody. "Dzisiaj premier Morawiecki mówi o tym, że być może zacznie się budowa montowni chińskich samochodów w tym miejscu. Pół miliarda poszło nie wiadomo na co" - wskazywał Tusk.

"Tu na Śląsku, przede wszystkim w oparciu o samorząd, o te realne, prawdziwie siły śląskie będzie można realizować najambitniejsze przemysłowe i technologiczne projekty w Europie. Do tego są potrzebni ludzie i oni są tutaj na Śląsku. Dlatego mówimy o Ministerstwie Przemysłu tutaj na Śląsku, żeby tu na miejscu ludzie wspólnie pilnowali projektów, które politycy obiecują" - powiedział. Zaznaczył, że Ministerstwo Przemysłu na Śląsku będzie nie tylko symbolem, "ale realnym centrum, prowadzenia, pilnowania i monitorowania projektów; pilnowania, żeby znalazły się te obiecane pieniądze".

Tusk mówił, że nowy rząd odblokuje pieniądze europejskie dla Śląska m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w kwocie ok. 10 mld zł. "To są pieniądze, które mamy. Tylko PiS je zablokował i one nadal czekają w Europie na to, żeby ktoś je wreszcie tutaj w Polsce odblokował. Nowy rząd odblokuje nie tylko te fundusze" - powiedział Tusk.

Jak mówił, wszyscy wiemy, że transformacja na Śląsku jest niezbędna. "My rozumiemy, że transformacja jest szansą dla Śląska, a nie zagrożeniem, jeśli ludzie kompetentni i uczciwi się za to zabierają".