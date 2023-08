Składamy hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, bo tak samo jak oni wtedy, głęboko wierzymy, że wartości takie jak miłość do ojczyzny, wolność, godność człowieka są godne najwyższej ceny – powiedział przewodniczący PO Donald Tusk w nagraniu opublikowanym we wtorek na Twitterze .

We wtorek odbędą się obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, złożyli w stolicy wieńce pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

"Kolejny dzień obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Dziś ten najważniejszy, 1 sierpnia. Zaczynamy z panem przewodniczącym od złożenia wieńca pod pomnikiem powstańców warszawskich" - powiedział Trzaskowski.

Tusk podkreślił, że 1 sierpnia "wszyscy bez wyjątku, składamy hołd bohaterom powstania, bo tak samo głęboko wierzymy, jak oni wtedy, że wartości takie jak miłość do ojczyzny, wolność, godność człowieka są godne najwyższej ceny". "Składamy im dzisiaj hołd także dlatego, że oddali swoje młode życie po to, by przyszłe pokolenia tej najwyższej ceny już nie musiały płacić" - dodał.

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.