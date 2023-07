W sobotę w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej miała miejsce premiera filmu „Dąbrowskie Osiedla Mieszkaniowe”, po której Wicemarszałek Sejmu Wł. Czarzasty zabrał głos na temat publicznego programu budowy mieszkań.

Półgodzinny film dokumentalny prezentuje historię budownictwa dla rodzin robotniczych na terenie miasta. Zaczęła się ona jeszcze za czasów zaboru pruskiego w roku 1802 od postawienia pierwszych dwóch wielorodzinnych budynków z przeznaczeniem dla górników kopalni węgla kamiennego "Reden". Pociągnęło to za sobą dalsze inwestycje mieszkaniowe w mieście.

Budowa nowych kopalń oraz hut szła w parze z rozwojem związanych z nimi osiedli pracowniczych, co widać było w okresie międzywojennym. Ale prawdziwy przełom w tym zakresie na niespotykaną wcześniej skalę nastąpił w latach 70. ubiegłego wieku wraz z decyzją o budowie Huty Katowice. Inwestycja ta była "lokomotywą" inwestycji mieszkaniowych, których efekty możemy oglądać do dzisiaj. W tamtym stosunkowo krótkim czasie liczba mieszkańców Dąbrowy Górniczej wzrosła z ok. 45 tys. do ok. 140 tys.

W filmie wypowiadały się osoby, które w "czasach Gierka" pracowały przy budowie Huty Katowice oraz mieszkań w Dąbrowie Górniczej, jak np. Zbigniew Szałajda, ówczesny dyrektor Huty Katowice w latach 1974-80. Na ich skali i znaczeniu skupia się treść filmu zrealizowanego w wyniku współpracy Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej z Muzeum Miejskim "Sztygarka" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po premierze przewidziano czas na dyskusję na temat obecnych problemów z dostępnością mieszkań dla młodych ludzi w Polsce.

"Jestem zafascynowany tym, co się w Wiedniu dzieje. Notabene działo się też w Anglii. W Wiedniu jest 220 tys. mieszkań, o dobrym standardzie, miejskich, na tani wynajem. Rozwiązane są absolutnie wszystkie problemy mieszkaniowe Wiednia. Od 100 lat ten system działa" - powiedział w dyskusji Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący "Nowej Lewicy" Włodzimierz Czarzasty.

"Ja wierzę w to, że mieszkania powinny być własnością samorządów. Wierzę w to, że mieszkania powinny być finansowane przez państwo. Wierzę w to, że te mieszkania mogą być przekazywane z rodziny na rodzinę albo w tej samej rodzinie, jak to się dzieje w Wiedniu. Wierzę w ogóle w tanie mieszkania o dobrym standardzie na wynajem" - dodał. Wicemarszałek wziął udział w wydarzeniu na zaproszenie przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka.