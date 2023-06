Prowadzimy już rozmowy z instytucjami finansowymi na całym świecie i z bankami, i z funduszami o finasowaniu budowy elektrowni jądrowej. Jest duże zainteresowanie - poinformował w środę Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. Dodał, że spółka planuje jej uruchomienie do 2035 r.

Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna Wojciech Dąbrowski powiedział w środę w programie Pieniądze, że spółka planuje uruchomienie produkcji energii elektrycznej w elektrowni jądrowej do 2035 r. "Zakładamy, że będą to dwa bloki - w pierwszym etapie 2800 MW" - stwierdził.

Dąbrowski, pytany o model finansowania inwestycji, dodał, że "będzie finansowana w formule project finance, ponieważ PGE nie udźwignie w bilansie tak wysoce kosztowej inwestycji".

"Będzie, więc finansowana ze źródeł zewnętrznych. Prowadzimy już rozmowy z instytucjami finansowymi na całym świecie i z bankami, i z funduszami (...). Jest duże zainteresowanie, bo nie jest to węgiel" - poinformował Dąbrowski.

Zwrócił uwagę, że dzisiaj polityka klimatyczna "ruguje z rynku inwestycje w węgiel".

"Pozyskanie finansowania na technologie węglowe jest praktycznie niemożliwe. Stąd duże zainteresowanie technologią jądrową instytucji finansowych" - zaznaczył.

Dąbrowski odniósł się też do pytania o aktualizację strategii PGE, która ma nastąpić w czerwcu. "Energetyka jądrowa będzie w naszej strategii. Będzie to bardzo ważny jej element" - zaznaczył. Dodał, że znajdą się w niej również inwestycje w elektrownie wiatrowe na lądzie, na morzu i w fotowoltaikę oraz rozwój sieci dystrybucyjnych.

Przypomniał, że PGE inwestuje w dystrybucję energii elektrycznej 3 mld zł rocznie.

Pytany o ceny energii elektrycznej powiedział: "zakładam, że do spadków cen energii dojdzie, kiedy całkowicie odstawimy węgiel. Jego zużycie spada z roku na rok. Do 2030 r. wyłączymy wszystkie elektrociepłownie na węgiel" - podkreślił. Ocenił, że do tego czasu ceny energii będą "raczej stabilne" z uwagi na to, że powstają źródła energii zero i niskiej emisji CO2. "Opłata za emisję, CO2 to 30 - 40 proc. na rachunku za energię elektryczną nie będzie jej jak będą źródła OZE" - podkreślił Dąbrowski.

Jak informowały w kwietniu br. PGE i ZE PAK, ich przedstawiciele podpisali statut nowej spółki, której celem będzie udział w budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie. Elektrownia ma powstać, jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa oraz koreańskiego koncernu KHNP. W kwietniu prezes ZE PAK Piotr Woźny na podstawie innych inwestycji w energetykę jądrową koszt budowy dwóch bloków w rejonie Konina oszacował na ok. 100 mld zł.