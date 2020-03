Dachser ogłasza przyszły zarząd

„Pod koniec 2020 roku Michael Schilling i ja przekażemy nasze zadania zarządowi reprezentującemu kolejne pokolenie kierownictwa. Ten wspólny ruch, od dawna planowany, stworzy nowy impuls dla przyszłości firmy,” wyjaśnia Bernhard Simon, CEO Dachser. „Kryzys związany z koronawirusem jest z pewnością wielkim wyzwaniem dla całego zespołu zarządzającego, ale nie podważa naszej długoterminowej strategii. Teraz ważne jest, aby przekazać firmę nowemu pokoleniu, zaczynając od szczytu. Jesteśmy przekonani, że potrafimy dobrze poprowadzić Dachser w nadchodzących miesiącach. Utrzymując stabilność naszej sieci i działające łańcuchy dostaw, będziemy nadal zapewniać naszym klientom niezawodność i jakość”, dodaje Bernhard Simon.

Nowa jednostka w strukturze firmy: IT & Development

Oprócz tych zmian 1 stycznia 2021 r. Stefan Hohm przejmie obowiązki członka zarządu ds. rozwoju (Chief Development Officer - CDO) w nowej jednostce, IT & Development, która zajmuje się badaniami i rozwojem, zagadnieniami innowacji, IT, logistyką kontraktową i globalnymi rozwiązaniami branżowymi. Alexander Tonn dołączy do zarządu Dachser jako COO Road Logistics, czyli członek zarządu odpowiadający za logistykę drogową. Do tego czasu stanowisko CFO, członka zarządu odpowiadającego za finanse, zostanie również obsadzone. Z kolei Edoardo Podestà pozostanie w zarządzie jako COO Air & Sea Logistics, odpowiadając za obszar logistyki lotniczej i morskiej.

„Burkhard Eling, Stefan Hohm i Alexander Tonn sprawdzili się przez wiele lat na odpowiedzialnych stanowiskach w firmie i odegrali decydującą rolę w kształtowaniu rozwoju Dachser w tym czasie” - kontynuuje Bernhard Simon. „Wraz z Edoardo Podestà i naszym przyszłym CFO utworzą zespół zarządzający od 2021 r., który będzie dynamicznie zajmował się głównymi tematami następnej dekady: cyfryzacją, nie zapominając o ścisłej współpracy z klientami, zrównoważonym rozwojem i utrudnionym dostępem do wykwalifikowanych pracowników.”

Burkhard Eling obejmie stanowisko CEO (Chief Executive Officer) i rzecznika zarządu 1 stycznia 2021 roku. 48-latek dołączył do zarządu Dachser jako CFO w 2013 roku. Był odpowiedzialny za wdrożenie systemu SAP w grupie na całym świecie i nawigował przejście firmy do formy prawnej SE, tj. spółki europejskiej. Zarządzał także strategicznym programem innowacji w grupie - Idea2net. Wraz z Michaelem Schillingiem i Bernhardem Simonem zorganizował integrację po przejęciu wywodzącego się z Półwyspu Iberyjskiego operatora logistycznego Azkar (obecnie Dachser Iberia).