Dachser strategicznym partnerem logistycznym Euro Craft

Każdego roku Dachser przewozi około 5 milionów przesyłek DIY, codziennie dostarczając zaopatrzenie do 18 000 punktów sprzedaży w całej Europie. Wszystko odbywa się w ściśle określonych ramach czasowych, co pozwala zmniejszyć ruch na rampach rozładunkowych i optymalizuje przepływ towarów.

- Producenci mogą mieć pewność, że jakość usług oferowana ich klientom przez operatora jest tak samo wysoka w całej Europie. Dzięki temu możemy znacznie ułatwić dostawcom i partnerom Euro Craft wejście na rynki w kolejnych krajach - wyjaśnia Jens Wollmann, Department Head DACHSER DIY-Logistics.

Peer de Lange, Euro Craft General Manager, podkreśla: „Zyskanie Dachser jako europejskiego partnera logistycznego jest kluczowym krokiem strategicznym, oferującym naszym partnerom ogromne korzyści. W Dachser mamy zaufanego partnera, który zapewnia najwyższą jakość, niezawodność i zwartą europejską sieć. Bardzo entuzjastycznie podchodzimy do naszej współpracy.”

Euro Craft zostało założone w 1995 r, a jego główna siedziba znajduje się w Paryżu. To obecnie sieć składająca się z sześciu partnerów europejskich, z których każdy jest największą grupą zakupową dla branży budowlano-przemysłowej na swoim krajowym rynku. Z przeszło 2250 stowarzyszonymi sprzedawcami detalicznymi i ponad 4100 lokalizacjami w ponad 25 krajach łączna wartość handlu dla wszystkich firm partnerskich wynosi około 8,5 mld euro. Misją Euro Craft jest połączenie interesów swoich uczestników, dostawców, usług i logistyki w celu uzyskania przewagi kosztowej i jak największych efektów synergii zakupowej. Takie podejście ma na celu poprawę warunków rynkowych i możliwości rozwoju dla każdej spółki członkowskiej.

Tworząc DACHSER DIY-Logistics, operator opracował specjalistyczne rozwiązanie branżowe, które jest dopasowane do wymagań branży DIY i ogrodniczej. Dachser osiąga to poprzez połączenie wystandaryzowanych podstawowych usług w ramach sieci drobnicowej - transportu, magazynowania, usług dodanych i zintegrowanych systemów IT - z usługami skrojonymi specjalnie pod branżę DIY. Dzięki DACHSER DIY-Logistics Pipeline towar w wymaganej ilości „płynie” od dostawcy do sklepu (lub z powrotem jeśli jest taka konieczność) zapewniając w ten sposób ciągłość zaopatrzenia. Ponadto Dachser dostarcza również produkty dla majsterkowiczów i artykuły ogrodowe bezpośrednio do odbiorców finalnych, co z kolei pomaga klientom wdrażać koncepcje sprzedaży omnichannel. Zespół ekspertów branżowych w europejskich oddziałach Dachser utrzymuje bliski kontakt z producentami i sprzedawcami, oferując kompleksowe porady w kwestiach dostaw i sprzedaży.