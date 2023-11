Idea ESG zakłada synergię działań firm i konsumentów na rzecz klimatu i środowiska. Niestety, działania firm nie znajdują odpowiedzi po stronie konsumentów, przez co inwestycje w zieloną energię nie zawsze się opłacają - mówił Marek Zdanowicz, prezes zarządu, Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o. podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023.

Marek Zdanowicz, prezes zarządu, Dalkia Polska Solutions; fot PTWP

Dekarbonizacja przemysłu spożywczego

Marek Zdanowicz podczas debaty “Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ, zrównoważone łańcuchy dostaw, po czystą energię” odbywającej się w ramach FRSiH 2023 mówił o zagadnieniach związanych z dekarbonizacją przemysłu spożywczego.

Stwierdził, że zakup zielonej energii jest narastającym problemem przemysłu, i choć konieczność dekarbonizacji jest oczywista, to wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak zlikwidować zużywanie węglowodorów.

- Nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Bardzo często przechodzimy do konstatacji, że jeżeli potrzebujemy zdekarbonizować energetykę, to potrzebujemy energii odnawialnej, a myśląc o OZE myślimy o energii elektrycznej. OK, zdekarbonizowanie energetyki elektrycznej wydaje się stosunkowo proste, ale ważna jest też energia w postaci ciepła. Żeby wytworzyć ciepło w sposób zdekarbonizowany potrzebujemy dużo więcej nakładów i skomplikowanych rozwiązań - mówił prezes Dalkia Polska Solutions.

"Zielone ciepło" w przemyśle

Przemysł próbuje zastąpić ciepło pozyskiwane z węglowodorów "zielonym ciepłem", stosując rozwiązania, po które jeszcze parę lat temu się "nie schylano", np. zastępując parę gorącą wodą. Takie instalacje w przemyśle spożywczym, szczególnie w mleczarstwie są już powszechne, natomiast to wszystko wymaga dużo większych nakładów inwestycyjnych niż zakupu energii elektrycznej z OZE.

Oczekiwanie klientów Dalkia Polska Solutions jest takie, że zmiana technologiczna musi się spotkać z rzeczywistością ekonomiczną. I to jest problem, bo to nie zrównoważy się 1:1, jak kupno energii elektrycznej z PPA, gdzie ceny potrafią się zrównoważyć. W przypadku inwestycji związanych z wielkoskalowymi pompami ciepła czy elektrownią biomasową do wytwarzania pary trzeba ponieść duże koszty.

- My jesteśmy skłonni pomagać w tym nawet od strony kapitałowej, ale widzimy oczekiwania rynku pomocy ze strony państwa w postaci dotacji czy subwencji - mówił Marek Zdanowicz.

Inwestycje w zielona energię muszą się opłacać

Nawet jeśli inwestycje w nowoczesne technologie dają mniejsze zużycie energii, przedsiębiorcy nierzadko nie są skłonni ponosić kosztów inwestycji, ponieważ nie przekłada się to na zachowania konsumentów.

Inwestycje w zielona energię muszą się opłacać, to jest oczywiste i zdrowe, natomiast są takie sytuacje, gdy to się nie opłaca. Wtedy podejmowanie decyzji o inwestycji jest bardzo trudne, bo producent nie będzie w stanie przerzucić kosztów na klienta, bo klient nie będzie skłonny zapłacić za produkt dużo więcej tylko dlatego, że do jego powstania została użyta zielona para.

- Oszczędzanie energii to też kwestia świadomości po stronie konsumenta, na ile jest skłonny poświęcić coś dla oszczędzania zasobów ziemi, a na ile nie. To się przekłada na koncepcję ESG, której idea zasadza się na tym, że zachowania pożyteczne dla klimatu i środowiska przełożą się na oczekiwania klientów, że firmy będą im dostarczać w ten sposób i to będzie napędzać chęć po stronie producentów, żeby produkować w sposób bardziej zielony. Tymczasem okazuje się, że globalnie nie jesteśmy skłonni do tego rodzaju poświęceń - stwierdził prezes Zdanowicz.

W swojej działalności Dalkia Polska Solutions spotyka się często z barierą granicy opłacalności inwestycji i kwestią, czy przedsiębiorca jest skłonny ją przekroczyć.

Tę barierę można zniwelować jedynie efektywnością energetyczną, i przemysł spożywczy wiele w tym kierunku zrobił.

- Ta branża ma się dobrze przede wszystkim dlatego, że jest sensownie zarządzana i pewne rzeczy, które są oczywiste do zrobienia w zakresie efektywności energetycznej, zostały zrobione: pompy mają falowniki, instalacje są wyposażone w automatykę sterującą. Wszystkie proste rzeczy zostały zrobione, teraz wyzwaniem są rzeczy bardziej skomplikowane, które wymagają np. ingerencji w proces technologiczny, czyli np. zamiana pary na wodę - podkreślał Marek Zdanowicz.

Greenwashing - oszukiwanie nie ma sensu

Pytany o zjawisko greenwashingu prezes Dalkia Polska Solutions stwierdził, że w jego branży nie ma o to obaw - jeśli spełnianie norm ESG nie przekłada się na pozytywny odzew konsumentów, to oszukiwanie nie ma tu sensu. Poza tym greenwashing to kłamstwo: