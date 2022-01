Dalsze prace nad projektem ustawy o weryfikacji covidowej w kolejnym tygodniu

Dalsze prace nad projektem ustawy o weryfikacji covidowej odbędą się na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia - poinformował PAP przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos.

Autor: PAP

Data: 07-01-2022, 08:03

W Sejmie w środę odbyło się wysłuchanie publiczne projektu ustawy o weryfikacji covidowej. Zakłada on m.in., że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 i o negatywnym wyniku testu lub informacji o przebytej infekcji.

Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos, dalsze prace nad projektem zaplanowano na najbliższy we wtorek 11 stycznia.

Weryfikacja paszportów covidowych. Kiedy prace nad projektem ustawy?

"Zwołałem posiedzenie komisji na wtorek i na tę chwilę zakładam, że będziemy go na najbliższym posiedzeniu Sejmu procedować. Za wcześnie jest jednak, by przesądzać, czy będziemy go procedować do końca - drugie czytanie, trzecie czytanie - czy też będziemy chcieli się nad tym zastanowić i pochylić w podkomisji - zastrzegł Latos.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 złożył w Sejmie grupa posłów PiS. Jego pierwsze czytanie odbyło się w połowie grudnia.

Dotyczy on możliwości wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2; możliwości żądania pracodawcy od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku tekstu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.