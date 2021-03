Dalszy spadek zapotrzebowania na pracowników w lutym

Cudzoziemcy będą mieć łatwiejszy dostęp do polskiego rynku pracy?

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie rekrutacji. Opracowuje go Katedra Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W lutym wskaźnik spadł z 249,0 do 242,3 pkt.

Jak podkreślili analitycy WSIiZ i BIEC, luty był drugim z rzędu miesiącem spadku wskaźnika, co jest efektem utrzymujących się ograniczeń epidemicznych i wysokiej niepewności co do rozwoju epidemii i tempa "odmrażania" gospodarki. "Zbliżanie się sezonu wiosenno-letniego niesie nadzieję na większą aktywność gospodarki, ale również obawy o niewystarczające +otwarcie+ poszczególnych jej obszarów" - stwierdzili eksperci. Przypomnieli przy tym, że stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w styczniu po raz kolejny nie uległa zmianie i pozostała na poziomie równym 6,2 proc.

Spadek liczby internetowych ofert zatrudnienia, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, odnotowano w lutym we wszystkich województwach. Najmniejszy spadek wystąpił w woj. śląskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Gorzej było w woj. łódzkim, mazowieckim oraz podlaskim. Jak zauważono, lepsza sytuacja wystąpiła w województwach o niskiej liczbie zakażeń.

Wśród szerokich grup ofert pracy w lutym redukcja wakatów wystąpiła wszędzie. Mniejszy od średniej krajowej spadek wystąpił w przypadku ofert skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych, zaś wyraźnie większy w przypadku ofert pracy fizycznej. W grupie zawodów związanych z wykształceniem w naukach ścisłych zaobserwowano dodatkowo oznaki zmian strukturalnych, spowodowanych przejściem biznesu w tryb zdalny, co nieznacznie wsparło tworzenie nowych miejsc pracy - stwierdzono.

Liczba ofert pracy skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych w lutym spadła w większości kategorii. Wzrost liczby ofert zatrudnienia zanotowano natomiast w przypadku call center, bankowości, obsługi klienta oraz administracji biurowej.

Wśród grupy obejmującej pracę dla absolwentów studiów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych najwięcej ofert przybyło w działach związanych z badaniami i rozwojem, branży budowlanej oraz e-commerce. Spadek wystąpił w branży energetycznej, działach firm związanych z produkcją i programowaniem.

Spadek liczby wakatów zanotowano w branży zdrowotnej oraz medialnej.