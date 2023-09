Dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej są lepsze od oczekiwań, a poprawa nastrojów konsumenckich będzie powodować, że będzie ona rosła - wskazano w komentarzu bank Credit Agricole. Dodano, że dynamika PKB w trzecim kwartale wróci do dodatniego poziomu.

Dane o sprzedaży detalicznej lepsze od oczekiwań. fot. shutterstock

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2023 r. spadła 2,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,8 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 3,1 proc. rdr.

"Do zwiększenia realnej dynamiki sprzedaży detalicznej pomiędzy lipcem a sierpniem przyczynił się odnotowany w sierpniu wyraźny wzrost dynamiki realnego funduszu płac do poziomu najwyższego od lipca 2022 r. Czynnikiem dynamizującym sierpniową sprzedaż detaliczną były również poprawiające się nastroje konsumenckie: w sierpniu odnotowano znaczący wzrost wskaźnika koniunktury konsumenckiej obrazującego skłonność gospodarstw domowych do dokonywania ważnych zakupów w odniesieniu do bieżących wydatków (poziom najwyższy od stycznia 2022 r.)" - wskazał w komentarzu główny ekonomista banku Credit Agricole Jakub Borowski.

Dodał, że odnotowany w sierpniu wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym miał szeroki zakres. "Co warte podkreślenia, kontynuację korzystnych tendencji odnotowano w odniesieniu do sprzedaży w kategoriach obejmujących dobra trwałego użytku. Dynamika sprzedaży +pojazdów samochodowych, motocykli i części+ utrzymała się na relatywnie wysokim poziomie (wzrost sprzedaży o 3,4 proc. r/r wobec 3,8 proc. w lipcu), a dynamika sprzedaży w kategorii +meble, RTV i AGD+, choć wciąż silnie ujemna (-10,6 proc. r/r) ukształtowała się na poziomie najwyższym od lutego 2023 r." - wskazał Borowski.

Jak dodał, opublikowane w czwartek dane GUS wspierają ocenę banku, zgodnie z którą wyrównana sezonowo sprzedaż detaliczna osiągnęła w drugim kwartale lokalne minimum i począwszy od trzeciego kwartału jej poziom, wspierany przez dalszą poprawę nastrojów konsumenckich, będzie rósł. "Ustępujące stopniowo efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy związanej z napływem uchodźców z Ukrainy, a także oczekiwany przez nas dalszy wzrost realnej dynamiki funduszu płac będą oddziaływać w kierunku dalszego wzrostu rocznej dynamiki sprzedaży w cenach stałych w kolejnych miesiącach" - ocenił analityk.

W czwartek GUS poinformował także, że produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2023 r. wzrosła o 3,5 proc. r/r, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 7,4 proc.

Zdaniem przedstawiciela banku Credit Agricole struktura wzrostu produkcji wskazuje, że aktywność w budownictwie jest obecnie wspierana głównie przez dążenie jednostek sektora finansów publicznych do wykorzystania i rozliczenia w 2023 r. środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

"W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu aktywności w budownictwie. Wsparciem dla produkcji budowlano-montażowej będzie wspomniane wyżej kończenie inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków unijnych. Drugim czynnikiem dynamizującym produkcję będzie stopniowe ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, wspierane przez program Bezpieczny Kredyt 2 proc. i dalszy spadek stóp procentowych oddziałujący w kierunku zwiększenia dostępności kredytu mieszkaniowego" - prognozuje Jakub Borowski.

Według analityka roczna dynamika PKB w trzecim kwartale wyraźnie wzrośnie do 0,5 proc. r/r wobec -0,6 proc. w drugim kwartale. "Mimo przyspieszenia dynamiki PKB w trzecim kwartale ukształtuje się ona znacząco poniżej wartości oczekiwanej w lipcowej projekcji NBP. Uważamy, że fakt ten będzie dla większości członków Rady Polityki Pieniężnej głównym argumentem na rzecz kolejnej obniżki stóp procentowych w październiku" - dodał.

Zdaniem przedstawiciela banku na posiedzeniach w październiku i listopadzie RPP powinna każdorazowo obniżyć stopy o 50 pb., choć - jak zauważył - taki scenariusz może być obarczony ryzykiem po wypowiedzi prezesa NBP, który wskazał, że "przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znacząco się zawęziła".

Przedstawiciel banku ocenił ponadto, że sierpniowe dane GUS o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej są "lekko pozytywne" dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.