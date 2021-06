Danone testował w Polsce uczące się algorytmy

W aspekcie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych, branża spożywcza nie rożni się od innych. Z moich obserwacji wynika, że nawet, ze względu na złożone procesy produkcyjne, jest środowiskiem, w którym sztuczna inteligencja może mieć bardzo szerokie zastosowanie - mówi Rafał Piwowarski, Dyrektor Fabryki Danone w Bieruniu.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 22-06-2021, 13:08

Rafał Piwowarski mówi o sztucznej inteligencji w branży spożywczej

W zakładzie w Bieruniu przeprowadzaliśmy już np. testy systemów wizyjnych, połączonych z uczącym się algorytmem. Wyniki tych testów były bardzo obiecujące. W ramach naszej transformacji cyfrowej w kolejnych lata zdecydowanie planujemy wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz rozwijanie kompetencji pracowników w obszarze zarządzania takimi rozwiązaniami. Przewidujemy tworzenie nowych stanowisk pracy - mówi Rafał Piwowarski.

Powtarzalna jakość

Zapytany o zapewnienie powtarzalnej jakości przy zawsze zróżnicowanym surowcu powiedział, że kluczem do sukcesu produktu na rynku jest zawsze zadowolenie klienta. - W naszej firmie łączy się to z wysoką jakością oraz bezpieczeństwem produkcji i stawiamy je na pierwszym miejscu. W zakładzie wytwarzającym żywność, jednym z elementów gwarantujących powtarzalności produkcji jest standaryzacja oraz statystyczna kontrola parametrów procesu - mówi dyrektor Piwowarski.

- Obydwa te elementy adresujemy przy pomocy różnych, cyfrowych rozwiązań. Przykładem kontroli najwyższych standardów produkcji jest np. system POKA. Umożliwia on operatorom dostęp do wizualnego standardu produkcji. Co ważne, Operator ma stały dostęp do systemu, może otworzyć go w każdej chwili, zgłosić pytanie do kierownika oraz potwierdzić wykonanie zadania - wyjaśnia.