Danone: zwiększamy udział rPET w butelkach

Zmieniamy opakowania tak, by mogły trafić do recyklingu, a odzyskany surowiec wykorzystujemy do tworzenia kolejnych opakowań - z Pauliną Kaczmarek, Kierownikiem ds. Zrównoważonego Rozwoju, grupa spółek Danone rozmawia Olimpia Wolf.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 21-03-2022, 13:06

Paulina Kaczmarek, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju, grupa spółek Danone opowiada o wdrożeniach GOZ. Fot. materiały prasowe

Wdrażanie rozwiązań dotyczących Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest coraz ważniejszym i pilniejszym zadaniem. Rozmawiamy z firmami spożywczymi, na jakim etapie znajdują się w tym temacie.

Rozmowa ta jest częścią większego raportu o GOZ, który niedługo zostanie opublikowany. Tematyka GOZ będzie szeroko poruszana podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 25-27 kwietnia w Katowicach.

Oto kolejny wywiad z autorskiego cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf”, dotyczącego szeroko rozumianego rynku żywności i napojów.

Danone: rozwijamy program rolnictwa regeneratywnego

Olimpia Wolf: Wdrażanie rozwiązań dotyczących Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest coraz ważniejszym i pilniejszym zadaniem. W jakim miejscu są Państwo w tym procesie?

Paulina Kaczmarek: Od 2018 r. mocno działamy w obszarze zamykania obiegu dla opakowań, które wprowadzamy na rynek. W Danone zmieniamy opakowania tak, by mogły trafić do recyklingu, a odzyskany w ten sposób surowiec coraz częściej wykorzystujemy do tworzenia kolejnych opakowań. Jednocześnie prowadzimy kampanie edukacyjne oraz wspólnie z partnerami konsekwentnie działamy na rzecz bardziej efektywnego systemu zbiórki i recyklingu opakowań w Polsce, w tym na rzecz wprowadzenia w naszym kraju systemu depozytowego na opakowania napojowe.

Nasza spółka Żywiec Zdrój drugi rok z rzędu zrealizowała bezprecedensowe zobowiązanie, dzięki współpracy z Rekopolem zebraliśmy i poddaliśmy recyklingowi równowartość 100% tworzyw które spółka wprowadziła na rynek. Obecnie 100% opakowań Żywiec Zdrój nadaje się do recyklingu, stopniowo zwiększamy też udział rPET w naszych butelkach. Obecnie na rynku dostępny jest najbardziej popularny format butelki Żywiec Zdrój 1 litr, który w całości produkowany jest z recyklatu.

Wspólnie z dostawcami mleka rozwijamy program rolnictwa regeneratywnego. Do 2023 r. chcemy objąć 100% współpracujących z nami gospodarstw rolnych programem edukacyjnym i audytowym w tym zakresie. Dzięki zmianie praktyk rolnych, możemy przyczynia się do większego magazynowania węgla w glebie. Zaangażowaliśmy się również w upowszechnienie diety fleksitariańskiej (elastyczny wegetarianizm), która zakłada umiarkowane spożycie mięsa i jego przetworów. Dieta fleksitariańska może stanowić atrakcyjny sposób odżywiania dla tych konsumentów, którzy cenią sobie mnogość zalet i korzyści ze stosowania diety roślinnej, jednocześnie nie chcą eliminować całkowicie mięsa i jego przetworów ze swojego menu.

Danone: Zapobiegamy marnowaniu żywności

Integralny elementem gospodarki obiegu zamkniętego jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Co Państwo robią w tym zakresie?

W naszej strategii przeciwdziałanie marnowaniu żywności stanowi jeden z czterech filarów zrównoważonego rozwoju. Celem, jaki stawia sobie nasza firma, jest przede wszystkim zapobieganie marnowaniu żywności i jej odpowiednie zagospodarowanie w całym łańcuchu wartości (dostawcy, produkcja, łańcuch logistyczny). Stąd szereg usprawnień, jakie zostały już wdrożone na etapie produkcji. Przełożyły się one na niwelowanie strat półproduktów oraz wyrobów gotowych.

Dodatkowo, wybrane składniki, używane w procesie produkcyjnym, są przekazywane rolnikom, którzy przetwarzają je na materiał paszowy. Zaś produkty gotowe od lat kierowane są do Banków Żywności, które przekazują je potrzebującym. Wartość produktów mlecznych i roślinnych, jakie w latach 2015-2020 Danone przekazał do Banków Żywności wyniosła przeszło 17,5 miliona złotych. W poprzednim roku podjęliśmy współpracę z Too Good to Go, by inspirować konsumentów do dokonywania właściwych wyborów w kontekście środowiska naturalnego. Nasze produkty są regularnie dostępne w aplikacji, konsumenci mogą je ratować przed zmarnowaniem po atrakcyjnych cenach.

Czy korzystają Państwo z OZE?

100% energii elektrycznej, z której korzystamy w naszych zakładach i magazynach, posiadało certyfikaty gwarancji pochodzenia. W fabryce w Opolu, 100% energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym w Opolu pochodzi z OZE, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Od 2021 r. połowa energii elektrycznej zakupywana jest z farmy wiatrowej w Jóźwinie. Druga połowa energii elektrycznej nabywana jest z certyfikatami pochodzenia OZE, co oznacza, że zakupiona energia elektryczna pochodzi w całości ze źródeł odnawialnych z czego jesteśmy bardzo dumni. W kontekście rosnących cen energii mocno przyglądamy się innym odnawialnym źródłom energii, zakładamy, że w tym roku podejmiemy kolejne decyzje w tym zakresie.