W zmiennym otoczeniu makroekonomicznym konieczna jest selekcja pomiędzy poszczególnymi branżami przy inwestowaniu na rynku akcji - uważają uczestnicy XXXI debaty PAP Biznes „Strategie rynkowe TFI”.

W XXX debacie "Strategie rynkowe TFI" zorganizowanej przez PAP Biznes udział wzięli przedstawiciele TFI PZU, Pekao TFI, Eques Investment TFI, PKO TFI i Skarbiec TFI.

W ocenie Radosława Cholewińskiego, członka zarządu Skarbiec TFI pozytywne zachowanie rynków akcji w tym roku może wynikać z oddalenia się perspektywy recesji.

"Ważne jest teraz selektywne podejście, a taki rok jak 2023 pokazuje, jak ważne jest aktywne zarządzanie. Jeśli chodzi o akcje i ich fundamenty, to banki centralne zbliżają się do końca cyklów podwyżek stóp proc., inflacja spada, a recesja to największa niewiadoma. Trudno być bardzo optymistycznym co do rynku akcji, jeśli spodziewamy się recesji. Przewidywanie recesji to bardzo trudne zadanie i jeśli ktoś od roku spodziewał się recesji, to wiele go od tego czasu na rynku akcji ominęło. Gdyby na rynku nastąpiła przecena, to byłaby okazja do zakupów akcji i należy tak podchodzić do portfela, żeby część środków była alokowana w akcje, a część na rezerwę na wypadek niekorzystnego biegu zdarzeń" - powiedział.

Jego zdaniem te same fundamenty wydają się pozytywne dla obligacji.

"Recesja to dla obligacji dobry scenariusz, więc to dobre otoczenie dla tej klasy aktywów. Z jednym zastrzeżeniem, że ryzyka są wycenione. Jeśli za rok nie będziemy mieli obniżek stóp proc., to stopy zwrotu z obligacji będą musiały ten fakt uwzględnić. Dlatego jesteśmy na tak w przypadku obligacji, ale nie z takim przekonaniem jak pół roku temu. W porównaniu z poprzednim kwartałem dokonała się korekta i te rentowności są wyższe, więc jesteśmy umiarkowanie optymistycznie nastawieni do rynku obligacji" - powiedział Cholewiński.

"Okazji na rynkach akcji należy szukać w poszczególnych sektorach. W kwestii obligacji to prostsze, bowiem ton nadają tu lokalne banki centralne i możemy wskazać, który bank jest bardziej zaawansowany w cyklu podwyżek stóp proc. Naturalny wydaje się wybór tych rynków, gdzie cykl podwyżek jest bardziej zaawansowany, co może faworyzować zarówno rynki wschodzące, jak i rozwijające się" - dodał.

Zdaniem Tomasza Koraba, prezesa zarządu Eques Investment TFI, postawa indeksów giełdowych w II połowie roku będzie zależała od rozwoju otoczenia makro.

"Pierwsza połowa roku była bardzo dobra, istnieje jednak spora obawa, że skonsumowała znaczną część wzrostu, zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. Wszystko będzie zależało, jaką ścieżką wzrostu gosp. i PKB będziemy podążać w II połowie roku. Największym zagrożeniem jest lepkość inflacji i ewentualne dalsze podwyżki stóp proc., które oznaczają wzrost rentowności na rynkach bazowych. Co niepokoi po ostatnich podwyżkach to odwrotność wskaźnika P/E porównywana do rentowności obligacji, czyli akcje nie są atrakcyjne wobec obligacji na chwilę obecną, a gdyby rentowności obligacji w USA nadal rosły, to akcje stałyby się jeszcze bardziej nieatrakcyjne" - powiedział Korab.

"Wydaje mi się, że nie jest aż tak dobrze, jak nam się wydaje. Skutki wysokich stóp proc. dopiero zobaczymy. Zwróciłbym uwagę na zagrożenia, np. rynek nieruchomości komercyjnych w USA - w Nowym Jorku poziom wakatów wynosi ponad 20 proc. Do tego dochodzi wysoka stopa procentowa. W Europie ten rynek potroił się w kilka lat, w niektórych krajach większość rynku nieruchomości stanowią fundusze otwarte" - dodał.

Łukasz Kwiecień, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w Pekao TFI, wskazywał, że w inwestowaniu na rynku akcji istotne jest zrozumienie sytuacji w polityce monetarnej.

"Przypomnę inwestora giełdowego Martina Zweiga, który w latach 70. miał powiedzenie >>nie walcz z Fedem<<. Mamy na rynkach akcji taką sytuację, gdzie mamy sporo wątpliwości, która mądrość rynkowa powinna wygrać. Mamy spore zacieśnienie polityki pieniężnej przez Fed, w Europie, w Polsce, a z drugiej strony mamy hossę na rynkach od października zeszłego roku, która jest całkiem w porządku, jeśli chodzi o główne indeksy. Dzieje się to zwłaszcza dzięki technologii, która jest napędzana modnym tematem sztucznej inteligencji. Mamy teraz do czynienia z testowaniem narracji, która ostrzega przed rosnącymi stopami proc. - zazwyczaj inwestowanie w takim otoczeniu mogło się niekoniecznie dobrze skończyć dla poszukujących zysków na rynkach. Ta prawda okazała się wystawiona na próbę" - powiedział Kwiecień.

"Zweig także mówił, że rynek jest mądrzejszy ode mnie. Kluczem jest zrozumienie tego, co się dzieje w polityce monetarnej, mamy jeszcze trochę czasu na przetrawienie skutków podwyżek stóp proc., nie wszyscy uczestnicy rynku sobie uświadomili skalę podwyżek. Dlatego do wzrostów na rynkach trzeba podchodzić z szacunkiem do trendu, ale i z ostrożności, bo trzeba pamiętać, że otoczenie wcale nie jest takie różowe. Technologia na pewno podkręciła rynki. W przypadku IT mówimy o euforycznym wzroście napędzanym tematem sztucznej inteligencji, ale też z drugiej strony zamówieniami i zleceniami na sprzęt. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jest spore rozwarstwienie, mamy świetne zachowanie rynków w USA, świetne w Europie, bardzo dobre w Polsce, ale Chiny są rozczarowaniem ostatniego półrocza" - dodał.

Według Kwietnia w inwestowaniu na rynku akcji kluczowa jest selektywność.

"Megatrendy to kluczowy temat w zarządzaniu na rynku akcji. Obecnie selektywne inwestowanie w konkretne branże będzie kluczem, żeby dobrze na tym wyjść. Jeśli chodzi o trendy, to nie ma tutaj gigantycznych zmian. Ważne będą kwestie wokół technologii, cyfryzacji, ale trzeba pamiętać, że oczekiwania są czasem nierealne i może nas czekać rozczarowanie. Trzeba dopasowywać możliwości technologii do oczekiwań kreowanych na zasadzie mody. Przystosowanie do zmian klimatu i ochrony środowiska to również ważny temat. Kwestia ESG pozostaje w cieniu, ale (...), warto szukać tu wartości. Widzimy potencjał w rozwiązaniach infrastrukturalnych, rozbudowie rozwiązań komunikacyjnych, portów, mimo cofnięcia tematu w związku z pandemią. Widzimy potrzebę zmiany polityki inwestycyjnej ze względu na zmiany od jesieni zeszłego roku, nastąpiła zmiana wycen spółek i trzeba szukać nowych tematów i niedocenianych spółek" - powiedział.

"Rynkowi obligacji towarzyszy spadek inflacji, dlatego jest to atrakcyjna klasa aktywów. Przy akcjach podkreślam bardzo selektywne podejście, tutaj musimy mierzyć się z efektami wzrostu wycen na różnych rynkach, lecz był to wzrost bardzo nierównomierny, w zależności od segmentu. IT wyskoczyło przed szereg w ostatnim pół roku" - dodał.

W ocenie Piotra Dmuchowskiego, wiceprezesa TFI PZU, w przypadku obligacji należy postawić na jakość, a na akcjach na selekcję i dynamiczne wybory.

"Istotny jest fakt, że jest wiele trudnych zmiennych elementów do analizy, chociażby związanych z sytuacją na rynkach finansowych. Teraz widać, że obawy o stabilność systemu i banków są mniejsze, dlatego narracja Fedu może być bardziej jastrzębia. Jest też nienazwany problem z nieruchomościami komercyjnymi, który jest przedstawiany jako jedno z największych ryzyk rynkowych. Trudno powiedzieć, jaki jest potencjał i skala tego problemu.(…) Jeśli szukamy czarnych łabędzi, to na pewno rynek nieruchomości komercyjnych, czyli biur. Problem dotyczy USA i Wielkiej Brytanii. W USA pożyczki na te inwestycje kumulują się w małych i średnich bankach. Są też pewne ryzyka z przelewarowaniem, tutaj mamy silny wzrost rynku fuzji i przejęć, finansowany lewarem nie z banków, a z sektora pozabankowego z funduszy private credit, pożyczane na stopie zmiennej. Ich zachowanie może być bardziej agresywne, gdy nastąpi problem ze spłatami" - powiedział Dmuchowski.

"W USA jesteśmy blisko nowych szczytów na rynkach akcji przy obecnej dynamice. Ostatnie kwartały to był czas, który wskazywał na selekcję i inwestowanie aktywne. Samo zainwestowanie niekoniecznie pozwalało na dobre stopy zwrotu. (…) Jeśli chodzi o akcje, to był wąski wzrost, w USA indeksy wyraźnie rosły, ale udział we wzroście największych spółek IT był niemal rekordowy. To siedem spółek odpowiedzialnych za dużą część wzrostu giełd. Jeśli chodzi o obligacje, to byliśmy optymistyczni. Ostrzegaliśmy przed ryzykiem kredytowym, ale nie widzimy jednak jego oznak. W dynamicznie zmieniającym się świecie warto skupić się na bardziej fundamentalnych i stabilnych emitentach, a nie na szukaniu wyższej stopy wzrostu. Jednym słowem - jeśli chodzi o obligacje to stawiamy na jakość, a na akcjach na selekcję i dynamiczne wybory" - dodał.

Według Rafała Matulewicza, wiceprezesa zarządu PKO TFI, rynki znajdują się w fazie sporu, czy mamy dobrą, czy złą dezinflacją.

"W I półroczu zwycięża narracja o dobrej dezinflacji - mamy spadki cen na rynku surowców, mamy odsunięcie ryzyka kryzysu energetycznego w Europie dzięki pogodzie, koszty produkcji maleją, a jednocześnie makroekonomia nie musi wejść w głęboką recesję, więc stąd po części te wzrosty na rynkach. W II półroczu trzeba analizować tę relację - czy jest możliwe, że inflacja podąża nadal w dół, włącznie z wątkiem lepkości inflacji bazowej wobec sytuacji makroekonomicznej. Jeśli doszłoby do pogorszenia tej relacji, jeśli lepkość na inflacji bazowej jest, a spowolnienie gosp. W kierunku 2024 r. materializuje się, to trzeba by oczekiwać pewnej słabości na rynkach finansowych po tych spektakularnych wzrostach" - powiedział.

"Pojawił się nowy megatrend, czyli rentowność obligacji w gospodarkach rozwiniętych. To pierwszy wątek, który mówi, że obligacje stają się podstawą portfela inwestycyjnego. Stopa zwrotu, jaką można uzyskać z rynku pieniężnego jest na tyle istotna, że stała się potężnym konkurentem dla wszystkich klas aktywów. Bieżąca rentowność musi być podstawą portfela, a dodatkiem mogą być mikrocykle. Największym fenomenem z otoczenia zerowych stóp proc. jest wydłużenie się zapadalności pasywów. Zdarzały się emisje obligacji państw jak Austria do 50 lat, a firm do 10 lat, a to oznacza, że efekt stopy proc. jest wydłużony w czasie. Im więcej długu trzeba zrolować, tym ten efekt będzie bardziej widoczny. (…) Z tej perspektywy obligacje dadzą też w perspektywie recesji lepszą stopę zwrotu na długim końcu. Ona jest już przyzwoita z ostatnich dwunastu miesięcy, ale na długim końcu będzie lepsza, im bliżej będzie recesji. Selekcja wraca w obligacjach, państwo nie będzie równe państwu, a firma firmie. Gdy mamy wysokie stopy proc. to oznacza, że będą państwa i firmy, które mają problem z obsługą zadłużenia. To także oznacza, że mikrocykle reflacyjne będą odzwierciedlane w akcjach, mogą być lekkie odwilże w dużym cyklu spowolnienia gosp. z powodu wyższych stóp proc" - dodał.