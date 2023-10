Biznes i technologie

Debata TVP. O której starcie Tusk kontra Morawiecki?

Autor: MB/ TVP.pl

Data: 09-10-2023, 16:43

Aktualizacja: 09-10-2023, 16:46

W poniedziałek 9 października 2023 r. Telewizja Polska organizuje debatę. Do udziału w programie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Co nas czeka?