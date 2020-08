Decydenci, praktycy, innowatorzy obecni na XII Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl dyskusji wokół tematów najważniejszych dla przyszłości Europy i rozwoju polskiej gospodarki. Wydarzeniem towarzyszącym są 5. European Tech and Start-up Days.

Główne nurty tematyczne XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to: Europa przyszłości, Zielony Ład, walka z recesją, transformacja energetyki i gospodarka ery cyfrowej. Trzy dni wrześniowych debat zgrupowane zostaną w bloki tematyczne: cyfryzacja, nowe technologie, energia

i klimat, rozwój i środowisko, międzynarodowa współpraca gospodarcza, transport i mobilność, przemysł, miasto, edukacja i rynek pracy, inwestycje, zarządzanie, przemysł spożywczy, rynek

i marketing, finanse, społeczeństwo – ekonomia, ochrona zdrowia.

– XII Europejski Kongres Gospodarczy oraz European Tech and Start-up Days to przede wszystkim bardzo dobry zestaw tematów i gości. Już teraz mamy ok. 70 procent potwierdzonych prelegentów, którzy deklarują udział w debatach na miejscu, w Katowicach – zapowiada Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days w Katowicach.

– To pierwsze takie spotkanie po pandemicznej przerwie, stwarzające możliwość rozmów, analiz i tworzenia planów w gronie polityków, samorządowców i biznesu. Transmisje ze wszystkich sesji

i wydarzeń towarzyszących będzie można dodatkowo śledzić online. Zachęcamy do udziału zarówno stacjonarnie jak i zdalnie – dodaje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.