Klienci z branży spożywczej są obecnie przede wszystkim zainteresowani rozwiązaniami innowacyjnymi i związanymi z automatyzacją produkcji – mówi dr inż. Dariusz Kryszak, manager sprzedaży w firmie Mysak Group.

Firmy szukają oszczędności energii

Głównym celem firm spożywczych jest poprawienie wskaźników, które mówią o zużyciu energii elektrycznej, o zużyciu gazu ziemnego – czyli poszukiwane są wszelkie instalacje, które zmniejszają ilość energii potrzebnej do procesów.

Firma obserwuje także wzmożoną ilość zapytań związanych z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła, które poprawią chociażby działanie suszarni - mówi Dariusz Kryszak

Zapytany, czy kryzys energetyczny wpłynął na ilość i wielkość inwestycji, powiedział, że na rynku zmniejszyła się ilość zapytań ofertowych, jednak nie wiadomo czy jest to związane z wojna na Ukrainie czy z kryzysem energetycznym. Widać, że decyzje co do inwestycji są przesuwane w czasie.