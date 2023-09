Agencja ratingowa Moody's ocenia, że deficyty fiskalne Polski będą się obniżać od 2025 r., ale prognozowany wzrost długu sektora gg do 54 proc. PKB w 2024 r. jest negatywny dla profilu kredytowego kraju (credit negative) - podano w raporcie Moody's.

"Prognozowany deficyt sektora gg w 2024 r. na poziomie 4,5 proc PKB nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę schłodzenie koniunktury w I poł. roku oraz zbliżające się wybory parlamentarne, zaplanowane na 15 października. Rosnące deficyty zwiększą obciążenie długiem (sektora gg - PAP) Polski do 54 proc. PKB, zgodnie z projektem budżetu, co jest negatywne dla profilu kredytowego (credit negative), przy czym oczekujemy, że deficyty fiskalne będą się obniżać od 2025 r. i dalej" - napisano w raporcie.

Agencja ratingowa prognozuje deficyt sektora gg Polski w 2023 r. na poziomie 4,9 proc. PKB, a w 2024 r. ok. -4,0 proc. z długiem publicznym Polski na poziomie ok. 52 proc. PKB.

"Plany rządu wskazują na ryzyko realizacji w górę naszych prognoz" - dodano.

Moody's wskazuje, że średnioterminowe perspektywy fiskalne Polski zależą od wyniku jesiennych wyborów parlamentarnych.

"Polskie rządy tradycyjnie były konserwatywnie fiskalnie, a obecny szef rządu mówił o konieczności ograniczenia wydatków. Jeżeli zmieniłaby się władza, to nie oczekiwalibyśmy radykalnego wzrostu strukturalnych wydatków, np. na zbrojenia, czy znaczącej obniżki transferów społecznych. Jednocześnie niższe mogłyby być wydatki pozabudżetowe ze specjalnych funduszy, a także wprowadzona mogłaby zostać kolejna reforma systemu podatkowego" - ocenia agencja ratingowa.

"Spodziewamy się spadku deficytu sektora poniżej 3 proc. PKB od 2025 r. i dalej, co ograniczać będzie wzrost obciążenia długiem do znacznie poniżej 60 proc. PKB (...). Tym niemniej projekt budżetu na 2024 r. stoi w sprzeczności z regułami fiskalnymi UE, które ograniczają deficyt gg do 3 proc. PKB, co zostało zawieszone na podstawie ogólnej klauzuli wyjścia po pandemii, ale ponownie zacznie obowiązywać od 2024 r., a to potencjalnie może ponownie nadwyrężyć już napięte relacje z UE" - dodano.

Rząd przyjął projekt budżetu państwa na 2024 r. z deficytem 164,8 mld zł. Planowane w 2024 roku potrzeby pożyczkowe netto budżetu mają wynieść 225,4 mld zł, a potrzeby brutto: 420,6 mld zł.

Przewidywana w projekcie budżetu relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) ma wynieść 49,3 proc. na koniec 2023 r. i 54,0 proc. na koniec 2024 r.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Najbliższy przegląd ratingu Polski Moody's planuje na 22 września.