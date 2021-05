Dekarbonizacja - szansa na rozwój dla wielu firm

Coraz więcej przedsiębiorstw pod wpływem pandemii przyspiesza wdrażanie strategii ograniczania emisji dwutlenku węgla. Spółki przestają traktować transformację energetyczną jako zagrożenie i zaczynają w niej widzieć możliwości komercyjnego rozwoju i budowania wartości - wynika z analiz międzynarodowej firmy doradczej Bain & Company.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 17-05-2021, 10:55

Transformacja energetyczna coraz częściej traktowana jest przez firmy nie jako zagrożenie, ale jako możliwość komercyjnego rozwoju fot. Shutterstock

Większość (60%) ankietowanych szefów czołowych światowych firm uważa, że transformacja energetyczna będzie miała kluczowy wpływ dla przyszłości ich sektorów. W związku z tym już ponad jedna trzecia (35%) przedsiębiorstw zmieniła swoje priorytety biznesowe i szuka nowych możliwości rozwoju.

Również w Polsce widać, że coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z nieuchronności zmian związanych z dekarbonizacją, co dodatkowo przyśpiesza transformację energetyczną w naszym kraju

W zależności od specyfiki branży, firmy podejmują działania związane z przebudową biznesu na trzy różne sposoby. Spółki z sektora dóbr konsumenckich np. stopniowo przebudowują swoją działalność podstawową wdrażając kolejne rozwiązania eliminujące emisję CO2.

Rządy krajów na całym świecie i organizacje międzynarodowe stawiają sobie coraz bardziej ambitne cele klimatyczne. Unia Europejska niedawno zwiększyła cel redukcji emisji gazów cieplarnianych z 40% do co najmniej 55% w 2030 roku oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Z kolei Chiny zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2060 roku.

Większość (60%) ankietowanych przez Bain & Company szefów czołowych światowych firm uważa, że transformacja energetyczna będzie miała kluczowy wpływ dla przyszłości ich sektorów. W związku z tym już ponad jedna trzecia (35%) przedsiębiorstw zmieniła swoje priorytety biznesowe i szuka nowych możliwości rozwoju. Respondenci przyznają także, że sprostanie wyzwaniom klimatycznym wymagać będzie gruntownej przebudowy biznesu i obejmie wszystkie aspekty funkcjonowania spółek.

– Podczas pandemii wzrosła świadomość społeczna związana z globalnym ociepleniem, a tym samym pośrednio zwiększyła się presja na spółki ze strony konsumentów, rządów i inwestorów do podejmowania działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych – mówi Wojciech Świercz, młodszy partner w Bain & Company.

– Również w Polsce widzimy, że coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z nieuchronności zmian związanych z dekarbonizacją, co dodatkowo przyśpiesza transformację energetyczną w naszym kraju - dodaje.

Trzy sposoby na dekarbonizację biznesu

Eksperci Bain & Company wskazują, że w zależności od specyfiki branży, firmy podejmują działania związane z przebudową biznesu na trzy różne sposoby. Spółki z sektora dóbr konsumenckich, takie jak np . Unilever, stopniowo przebudowują swoją działalność podstawową wdrażając kolejne rozwiązania eliminujące emisję CO2.

Kolejnym sposobem jest rozwijanie nowych obszarów działalności. Na przykład fińska spółka paliwowa Neste, oprócz tradycyjnego wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej, postawiła również na produkcję odnawialnego oleju napędowego.

Trzecim sposobem jest całkowita zmiana podstawowej działalności. Przykładem może być duński koncern energetyczny Ørsted, który z przedsiębiorstwa bazującego na wydobyciu i spalaniu paliw kopalnych przekształcił się w spółkę rozwijającą morskie farmy wiatrowe.

– Transformacja energetyczna stanowić może zagrożenie dla funkcjonowania wielu firm w obecnych modelach biznesowych, jak również stwarzać nowe możliwości rozwoju. Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z konieczności podjęcia proaktywnych działań w celu ograniczania ryzyka związanego z dekarbonizacją oraz budowania nowej wartości dla akcjonariuszy i zapewnienia stabilnego rozwoju – wskazuje Wojciech Świercz.

Rządy krajów na całym świecie i organizacje międzynarodowe stawiają sobie coraz bardziej ambitne cele klimatyczne. Unia Europejska niedawno zwiększyła cel redukcji emisji gazów cieplarnianych z 40% do co najmniej 55% w 2030 roku oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Z kolei Chiny zobowiązały się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2060 roku.

Według ekspertów Bain & Company, przebudowie modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju sprzyjać będzie także postawa inwestorów i podmiotów finansujących działalność przedsiębiorstw. Dostrzegają oni coraz więcej długoterminowych korzyści płynących z inwestowania zgodnie z zasadami ESG (Environmental, Social and Governance) i coraz częściej domagają się by firmy, którym powierzyli swój kapitał, rozwijały się z poszanowanie środowiska i klimatu.

Bain & Company to jedna z największych firm doradztwa strategicznego na świecie. Konsultanci Bain wspierają zarządy firm w podejmowaniu kluczowych decyzji z zakresu strategii, organizacji, fuzji i przejęć oraz we wdrażaniu innowacyjnych technologii. Bain & Company jest też wiodącym doradcą funduszy private equity.

Firma angażuje się w działania pro bono, realizując 10-letni program o wartości ponad 1 mld dolarów, w ramach którego bezpłatnie świadczy usługi doradcze na rzecz organizacji walczących z nierównościami społecznymi i rasowymi oraz działających na rzecz rozwoju, edukacji i ochrony środowiska. Firma powstała w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych i posiada 61 biur w 38 krajach na świecie.