Porozumienie o współpracy ws. powołania Polsko-Amerykańskiego Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych podpisali w czwartek w Warszawie przedstawiciele ministerstwa klimatu i amerykańskiego departamentu energii.

Jak wyjaśniała minister klimatu Anna Moskwa, ma to być edukacyjne centrum, skierowane do całej Europy. To ważny kamień milowy dla rozwoju całej energetyki jądrowej w Polsce - oceniła.

Przygotowaliśmy plan szkoleń dla polskich uczelni na kolejne lata, pierwsze odbędą się już w listopadzie - zaznaczyła. Tematami będą m.in. zarządzanie dużymi projektami, analizy bezpieczeństwa, obszar paliwa jądrowego, obliczenia obciążeń cieplnych, cyberbezpieczeństwo.

Według Moskwy braki kadry były ważnymi przyczynami opóźnień projektów jądrowych i dzięki tej inicjatywie można tego uniknąć. Wyraziła też nadzieję, że dzięki współpracy z Amerykanami Polska stanie się "jądrową potęgą".

Ambasador USA Mark Brzezinski przekonywał, że Polska nie ma lepszego partnera w budowie bezpieczeństwa energetycznego niż Stany Zjednoczone. USA zobowiązują się wspierać transformację energetyczną, zwłaszcza rozwój energii jądrowej. Ma ona istotne znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Zdaniem pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej, centrum to klucz do sukcesów kolejnych projektów jądrowych w Polsce, bo polskich specjalistów ciągle jest za mało.

Chodzi o to, żeby dzisiejsza młodzież od samego początku nauczyła się od najlepszych amerykańskich specjalistów kultury panującej w energetyce jądrowej.

Szefowa Biura Energii Jądrowej DoE Kathryn Huff podkreśliła, że centrum ma być mostem między Polską a USA w procesie budowania energetyki jądrowej i pierwszym takim centrum w tej części Europy.

Mamy olbrzymie doświadczenia, długą historię operowania reaktorami i chcemy się tym dzielić z Polską, ze światem nauki i przemysłu, Polska ma znakomitych naukowców, a to centrum pozwoli im się jeszcze rozwinąć - mówiła Huff.