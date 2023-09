Globalna sztuczna inteligencja w branży sportowej będzie warta ponad 19 mld dol. w 2030 r. - wynika z danych przedstawionych w raporcie firmy doradczej Deloitte. Analitycy wskazują na wzrost zainteresowania branży inwestycjami w platformy technologiczne.

Jak zwrócili uwagę autorzy raportu, dane Deloitte wskazują na dużą otwartość świata sportu do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

"Dostrzegamy wzrost zainteresowania inwestycjami w platformy technologiczne i rozwiązania, które z jednej strony pozwalają lepiej zrozumieć preferencje użytkowników, a z drugiej - zaoferować bardziej spersonalizowane i bezpośrednie doświadczenia" - wskazał, cytowany w poniedziałkowej informacji Jakub Górnik z Deloitte Digital. Zwrócił uwagę, że organizacje sportowe zaczynają korzystać z rozwiązań typu Customer Data Platform, aby lepiej zrozumieć swoich kibiców, sportowców i partnerów.

Jak wskazano, tylko w 2022 r. od 4 do 5 milionów fanów kupiło lub otrzymało w prezencie sportowe przedmioty kolekcjonerskie NFT. "Prognozy Allied Market Research przewidują natomiast, iż globalna sztuczna inteligencja w branży sportowej będzie warta ponad 19 miliardów dolarów w 2030 r." - przekazano.

Według raportu wpływ wartości konsumentów na branżę sportową jest najsilniej widoczny w obszarze rozwiązań DEI (Diversity, Equity & Inclusion). "W Stanach Zjednoczonych (2022 r.) i w Walii (2023 r.) wprowadzane zostały porozumienia mające na celu wyrównanie płac piłkarek i piłkarzy. Zawodniczki i zawodnicy apelują do swoich organizacji sportowych o podejmowanie tematów związanych z równością płci czy przeciwdziałaniem rasizmowi. Nadchodzące wielkie wydarzenia sportowe mają odzwierciedlać dynamicznie zachodzącą zmianę społeczną. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu będą pierwszymi, w których udział weźmie równa liczba kobiet i mężczyzn" - wskazano.

W opinii autorów raportu, odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania młodych kibiców będzie miało istotną rolę w rozwoju branży sportowej. "O ile dostosowywanie się sportu do źródeł inwestycji czy postępu technologicznego nie jest niczym nowym, o tyle stosunkowo świeżym zjawiskiem jest silna presja konsumencka" - podkreślili. Stwierdzono, że coraz częściej o sympatii bądź jej braku do danej drużyny sportowej nie decydują jej wyniki, lecz stosunek do kwestii środowiskowych, społecznych czy zobowiązania podejmowane w zakresie równości i różnorodności. "Istotna dla młodszych odbiorców może być również odpowiedź branży sportowej na dylematy związane z korzystaniem z nowych technologii, szczególnie sztucznej inteligencji" - oceniono.

Raport "The Future of Sport. Forces of change that will shape the sports industry by 2030" bazuje na rozmowach z siecią globalnych partnerów biznesowych Deloitte, prowadzonych w trakcie minionych kilku lat.