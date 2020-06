Deloitte: kryzys wywołany pandemią wpłynie na kariery zawodowe osób przed 25. rokiem życia

"Pandemia COVID-19 sprawia, że na rynku pracy najbardziej poszkodowane są młode osoby, dopiero na ten rynek wchodzące. Na świecie już 1 na 6 osób poniżej 25. roku życia straciła pracę na skutek kryzysu wywołanego sytuacją ostatnich miesięcy. Dotyczy to także Polski, gdzie prawie jedna trzecia aktywnych zawodowo osób do 24. roku życia pracuje w sektorach najbardziej dotkniętych +lockdownem+" - ocenia Deloitte we wtorkowym komunikacie.

Jak informuje Deloitte, globalny kryzys spowodowany pandemią COVID-19 będzie miał długoterminowy wpływ na kariery zawodowe młodych osób przed 25. rokiem życia, co skłoniło Międzynarodową Organizację Pracy (ILO - International Labour Organization) do określenia tej grupy demograficznej, jako "Pokolenie Lockdown". W swoim najnowszym raporcie Monitor, ILO argumentuje, że COVID-19 będzie miał +niszczący i nieproporcjonalny+ wpływ na perspektywy zawodowe młodych osób.

"Pokolenie osób poniżej 25. roku życia jest w obecnej sytuacji narażone na potrójny szok na rynku pracy. Po pierwsze, osobom w tym wieku częściej grozi utrata pracy niż reszcie ludności aktywnej zawodowo. Po drugie, istnieje większe prawdopodobieństwo doznania przez nich zakłóceń w edukacji lub przerwania szkoleń zawodowych. Po trzecie, gorsza koniunktura oznacza, że młodzi napotkają na większe bariery przy wejściu na rynek pracy spowodowane mniejszym popytem ze strony pracodawców" - czytamy.

Według Deloitte, bezpośredni wpływ pandemii na młodych pracowników jest już widoczny w skali globalnej.

"Według badania ILO, więcej niż 1 na 6 osób poniżej 25. roku życia straciła pracę od początku pandemii COVID-19. Z tych, którzy dalej pracują 23 proc. miało skrócone godziny pracy, co odbiło się bezpośrednio na ich wynagrodzeniu. Młodzi pracownicy znacznie częściej niż inne osoby pracują w najbardziej narażonych segmentach gospodarki. Aż 30 proc. aktywnych zawodowo młodych osób w Polsce pracuje w sektorach bezpośrednio dotkniętych przez restrykcje związane z pandemią. Do tych sektorów wliczamy branżę hotelową, usługi gastronomiczne, jak i handel detaliczny i hurtowy. Dla porównania, ten sam odsetek zatrudnienia dla osób powyżej 24. roku życia wynosi w Polsce 16 proc." - czytamy.