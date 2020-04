DHL Parcel dostarcza maseczki do warszawskich szpitali

Epidemia koronawirusa spowodowała, że w całym kraju pojawiły się ogromne problemy z dostępnością podstawowych środków ochronnych, w tym maseczek. W tej trudnej sytuacji pomóc postanowiły polskie krawcowe. W połowie marca powstała akcja społeczna „Polskie krawcowe uszyją maseczki ochronne dla służby zdrowia”. Grupa „Warszawa szyje maski dla medyków” jest lokalnym koordynatorem akcji na terytorium Warszawy i okolic. Od blisko dwóch tygodni doręczeniem maseczek uszytych przez warszawskie krawcowe zajmuje się DHL Parcel.

- Nasi kurierzy dostarczyli już maseczki między innymi do Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie, Szpitala CMP w Piasecznie, Narodowego Centrum Onkologii w Warszawie, Szpitala Klinicznego WUM przy ul. Żwirki i Wigury, Szpitala Bielańskiego, Uniwersyteckiego Centrum Medycznego WUM przy ul. Banacha. Zaczynaliśmy od kilku dostaw dziennie, ale z każdym dniem przesyłek jest coraz więcej, bo cały czas rośnie zapotrzebowanie na maseczki, przybywa też osób, które szyją. Decyzja o tym, żeby włączyć się w tę akcję zapadła błyskawicznie, bo społeczną odpowiedzialność biznesu traktujemy bardzo poważnie. Jesteśmy firmą kurierską, wiec było dla nas oczywiste, że musimy dołożyć swoją cegiełkę do tej szlachetnej inicjatywy i pomóc krawcowym w dostawach maseczek do szpitali – mówi Magdalena Bugajło, dyrektor ds. Komunikacji i PR DHL Parcel.

Wsparcie logistyczne to duże udogodnienie dla organizatorek akcji. - Propozycja współpracy z DHL Parcel pojawiła się w jednym z trudniejszych dla nas momentów, gdy próbowaliśmy rozwiązać wiele problemów logistycznych, związanych z transportem uszytych maseczek do placówek. Okazało się, że kurierzy DHL Parcel są w stanie nie tylko szybko i sprawnie dowieźć przesyłki do szpitali, ale zdjęli z nas także konieczność drukowania etykiet i generowania listów przewozowych. To nieoceniona pomoc dla nas wszystkich - mówi Anna Bąk, koordynatorka grupy „Warszawa szyje maski dla medyków.”