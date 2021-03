Dieta DASH podstawą Rodzinnego Planu Żywieniowego wg ONZ

Dieta DASH to zasady żywienia oparte na produktach bogatych w warzywa i owoce, niskotłuszczowe produkty mleczne, pełnoziarniste produkty zbożowe, suche nasiona roślin strączkowych, ryby i owoce morza, chudy drób, orzechy i nasiona, oleje roślinne. Ważnym elementem diety DASH jest ograniczanie spożycia czerwonego mięsa, słodyczy, dań zawierających nadmierne ilości soli i cukru.

Wcześniej NFZ proponował przepisy zgodne z dietą DASH tylko dla osób dorosłych. W ciągu ostatniego roku, w skali całego kraju, portal pozyskał 73,5 tysiąca zalogowanych użytkowników. W marcu tego roku na portalu zalogowało się ponad 6 tysięcy nowych użytkowników. Od 19 marca, gdy udostępniono na nim przepisy dla najmłodszych, a portal stał się źródłem wiedzy o zdrowym żywieniu dla całej rodziny, skorzystało z niego pół tysiąca użytkowników.

"Dzięki przepisom i poradom zamieszczonym na stronie, można w nieskomplikowany sposób przygotować naprawdę pyszne i zarazem zdrowe dania. Sama zaczęłam z nich korzystać i przyznaję, że efekty są pozytywnie oceniane przez całą rodzinę" - podkreśla Pawlos.

Zdaniem specjalistów, dieta DASH nie tylko pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze, ale również zapobiega jego rozwojowi, sprzyja poprawie w przypadku zaburzeń lipidowych, zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 oraz chorób sercowo-naczyniowych. Po wybraniu Rodzinnego Planu Żywieniowego nie trzeba obliczać kaloryczności każdego posiłku. Wystarczy jednorazowo określić zapotrzebowanie kaloryczne za pomocą kalkulatora BMI, dla każdego członka rodziny. Co więcej, przy pomocy programu można samodzielnie przygotować listę zakupów na konkretny dzień.

"Korzystanie z aplikacji jest bardzo proste. Wystarczy zalogować się na portalu https://diety.nfz.gov.pl/local/diet/login.php, wybrać plan rodzinny, wskazać listę osób, dla których chcemy przygotować posiłek i określić wskazaną dla nich kaloryczność za pomocą kalkulatora BMI" - wyjaśnia rzecznik NFZ w Opolu.

Według danych NFZ, największą grupę użytkowników portalu stanowią osoby w wieku do 25 roku życia (prawie 30 proc. użytkowników). Niewiele mniej, bo prawie 27 proc. zalogowanych, to osoby w wieku od 25 do 34 lat. Kolejna grupa wiekowa (35-44 latki) to ponad 21 proc. zalogowanych. Najmniejszy odsetek stanowią osoby po 75 roku życia (0,4 proc.). Aż 85 proc. użytkowników portalu to kobiety.

NFZ zbadał także wskaźnik BMI użytkowników portalu. Osoby z niedowagą stanowią 2,9 proc. zalogowanych, prawidłową wagę posiada prawie 36 proc. użytkowników, a nadwagę 31 proc. Osoby z otyłością I stopnia to 19 procent, a II stopnia 7,1 proc. użytkowników portalu. Na duże problemy z nadwagą (tzw. otyłością olbrzymią) wskazało 3,5 proc. zalogowanych.