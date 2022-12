Cukrzyca typu 2 jest to poważna choroba przewlekła wymagająca właściwego leczenia ustalonego przez lekarza diabetologa. Dieta cukrzycowa zakłada wypełnianie wszelkich zasad zdrowego żywienia i promuje produkty o niskim indeksie glikemicznym.





Dieta cukrzycowa - co powinni jeść diabetycy?/fot. shutterstock

Indeks glikemiczny określa jak szybko po spożyciu różnych produktów żywnościowych, następuje wzrost stężenia glukozy we krwi. Informacje o wartości indeksu glikemicznego dla poszczególnych produktów dostępne są w formie tabel.

Dieta cukrzyka. W jakie produkty powinna być zasobna?

Zgodnie z zaleceniami instytucji krajowych oraz zagranicznych podstawą diety diabetyków, ale także ich rodzin, powinny być warzywa i owoce. W posiłkach należy uwzględniać też źródła pełnowartościowego białka, takie jak chudy nabiał i drób, nasiona roślin strączkowych oraz ryby. Dodatek kasz, pełnoziarnistych makaronów, razowego pieczywa czy płatków i otrębów sprawią, że posiłek będzie odpowiednio zbilansowany.

Warzywa powinny stanowić integralną część każdego posiłku: śniadania, obiadu i kolacji. Preferowana formą podania warzyw są surówki. Wieloskładnikowe połączenia warzyw nie tylko są smaczne ale mają korzystne działanie regulujące poziom glukozy we krwi. Dodatek zimnotłoczonych, aromatycznych olejów uzupełni potrawę o niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i wspomoże przyswajanie niektórych witamin. Warzywa można również podawać jako osobne potrawy serwowane na gorąco. Tu doskonale sprawdzą się różne gatunki warzyw korzeniowych. Ważne jest, by obróbka cieplna nie trwała przesadnie długo, a jarzyny nie zostały rozgotowane. Przegotowane warzywa charakteryzują się wyższym indeksem glikemicznym, co nie sprzyja diecie cukrzycowej.

Warzywa korzeniowe. Jak je włączyć do diety cukrzyka?

Najlepiej jest rozpocząć przygotowywanie dań od surówki. Daje to pewność, że nie zabraknie świeżych warzyw podczas posiłku. Tarte na grubych oczkach marchewki połączone z lekko winnym jabłkiem doprawione oliwą i odrobiną ziół? Wiórki selera korzeniowego połączone z jabłkiem i kilkoma rodzynkami doprawione sosem z jogurtu naturalnego cytryny i ziół utworzą prostą i dietetyczną przystawkę. Burak ćwikłowy będzie stanowił bazę do wielowarzywnej zupy, barszczu czy jako dodatek do dań mięsnych. Ważne by przygotowywane z niego produkty nie były zbytnio rozgotowane ani podprawione mąką i śmietaną. Zwiększa to znacząco kaloryczność, ale też indeks glikemiczny buraków. Warzywa korzeniowe to także ciekawy pomysł na kiszonki. Tarta marchew wzbogaci surówkę z kiszonej kapusty. Fermentowane buraki będą podstawą smacznego napoju, a ich plasterki mogą urozmaicić zarówno kanapki, jak i obiadowe dania główne.

Warzywa korzeniowe to także cała gama możliwości przygotowania dań orientalnych. Drobno posiekana marchew, pietruszka, por, cebula i czosnek chwilę podsmażone na woku nie tracą wartościowych witamin ani radykalnie nie zwiększają swojego indeksu glikemicznego. Świeża papryka i brokuły, odrobina sosu sojowego skomponowane z drobiem i ostrymi, aromatycznymi przyprawami, staną się pysznym posiłkiem całej rodziny.

Warzywa korzeniowe pasują do dań rybnych. Tarta włoszczyzna skropiona oliwą wydobędzie aromaty z pieczonej dorady, makreli czy dorsza. Sprawi, że danie będzie wilgotne i apetyczne. Lekko zblanszowana marchew, seler i pietruszka z dodatkiem śledzia lub pieczonej ryby, połączone w sosie pomidorowym, podamy na kolację z wieloziarnistym razowym chlebem.

Dieta diabetyka nie jest ani trudna ani też nudna. Wręcz przeciwnie. Wystarczy poznać jej zasady, porozmawiać ze specjalistą, poszukać ciekawych propozycji dań w książkach i Internecie. Prawidłowo i regularnie prowadzona dieta cukrzycowa przysłuży się zdrowiu i lepszemu samopoczuciu pacjenta oraz jego rodziny. Tę dietę mogą stosować również dzieci, ponieważ opiera się na świeżych, nieprzetworzonych zdrowych produktach z przewagą warzyw i owoców. Wyklucza zaś produkty powszechnie uznawane za niezdrowe takie jak słodycze, potrawy przesadnie tłuste i słone, te smażone w grubych panierkach, czy wysokoprzetworzone. Cukrzykom nie zaleca się także picia słodzonych napojów gazowanych, co powinno być zaleceniem dla każdego, kto myśli o własnym zdrowiu.

Moc Polskich Warzyw

„Moc Polskich Warzyw” to kampania, która powstała z inicjatywy Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej. Obok ZPPRP, które koordynuje program, udział w projekcie biorą również: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Producentów Pomidorów

i Ogórków pod Osłonami, Stowarzyszenie Malinowy Król, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych oraz Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski. Kampania jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.