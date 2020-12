Dla 28 proc. polskich przedsiębiorców płynność finansowa będzie wyzwaniem w najbliższym czasie (badanie)

Jeszcze we wrześniu 62 proc. badanych polskich przedsiębiorców na Facebooku deklarowało, że optymistycznie patrzy na przyszłość ich firm. Miesiąc później twierdziło tak już tylko 42 proc. z nich. Szósta, ostatnia już edycja badania Global State of Small Business, realizowanego co miesiąc przez Facebooka, Bank Światowy i OECD została przeprowadzona już po wprowadzeniu jesiennych obostrzeń epidemicznych. Pokazuje ona najtrudniejszą dotychczas sytuację polskich przedsiębiorstw. 23 proc. ankietowanych firm przyznało, że było zmuszone zredukować zatrudnienie, a 64 proc. twierdzi, że odnotowało niższe przychody niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 28 proc. badanych polskich przedsiębiorców uważa, że w nadchodzących miesiącach płynność finansowa będzie dla nich wyzwaniem.

W dużej części europejskich krajów widoczne jest pogorszenie sytuacji małych i średnich firm w następstwie gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 i idącymi z nim w parze obostrzeniami gospodarczymi. Polska niestety wyraźnie wpisuje się w ten trend, a lokalni przedsiębiorcy dobitnie wyrażają swoje trudne położenie. Utrzymujących się ograniczeń gospodarczych obawia się 53 proc ankietowanych polskich firm. Jest to również realna obawa np. dla czeskich (44 proc.), czy włoskich (43 proc.) przedsiębiorców.

- Nasze półroczne badanie pokazuje, że choć małe firmy stanęły przed bezprecedensowym wyzwaniem, nie załamują rąk i szukają nowych rynków zbytu w sieci. Pomimo otwarcia gospodarki w sezonie letnim, wciąż 36 proc. badanych w październiku firm zadeklarowało, że online odpowiada za co najmniej jedną czwartą ich obrotów i nie dotyczy to tylko sklepów nastawionych stricte na e-commerce. Widzimy, że internet z powodzeniem wykorzystują np. lokalne kwiaciarnie, sklepy warzywne czy zakłady fryzjerskie. Spodziewam się, że ten odsetek wzrośnie w sezonie świątecznym - tłumaczy Robert Bednarski, dyrektor Facebooka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach badania Global State of Small Business na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy ankietowano ponad 150 tysięcy firm na Facebooku działających w ponad 50 krajach. Jego celem było stworzenie pełnego obrazu wpływu pandemii na działalność małych i średnich firm. Uzyskane globalne dane, pomimo stopniowej poprawy sytuacji wskazują na utrzymujące się trudności przedsiębiorców na każdej szerokości geograficznej. 15 proc. ankietowanych w październiku firm deklaruje, że musiało zakończyć lub zawiesić działalność w wyniku pandemii. 55 proc. deklaruje niższe przychody niż przed pandemią, a 26 proc. spośród nich z trudem jest w stanie opłacić czynsz.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.