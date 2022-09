Próba uszczuplenia i zawężenia planowanego systemu kaucyjnego w Polsce na opakowania po napojach tylko do butelek wykonanych z tworzyw sztucznych trwa od początku rozmów na temat wprowadzenia ustawy o systemie kaucyjnym w Polsce. W mediach pojawia się wiele głosów przeciwników szkła w systemie. Każdy tydzień przynosi nowe sprzeciwy wobec szkła jednorazowego w systemie, a do chóru głosów dołączają nowi oponenci, w tym m.in. duże sieci handlowe, które na Zachodzie bez problemu funkcjonują w ramach systemów kaucyjnych obejmujących także szkło.

W Polsce duże sieci handlowe nie chcą szkła w systemie kaucyjnym/ fot. jasper benning on Unsplash

Jeśli popatrzeć troszkę dalej niż tylko na nasze podwórko, czyli na sytuację krajów, w których kaucja działa, okazuje się, że większość argumentów odrzucających szkło jest pozbawionych zasadności, a czasem może wskazywać na próbę wprowadzania w Polsce podwójnych standardów w zakresie ochrony środowiska. Szkło zbierają m.in. w Niemczech, na Litwie, w Rumuni, Łotwie, gdzie sieci handlowe także współtworzą systemy kaucyjne. Pewne zdziwienie wywołują więc wypowiedzi przedstawiciela jednej z sieci handlowych, która w ramach np. niemieckiego systemu kaucyjnego radzi sobie z wszystkimi frakcjami.

System kaucyjny modelem biznesowym obrotu opakowaniami

Problem podwójnych standardów jakości produktów (dual quality standards) pojawił się na forum UE przed dwoma laty za sprawą państw Europy Środkowej i Wschodniej, które wskazywały, że koncerny międzynarodowe wprowadzają na ich rynki, pod tą samą marką, produkty o innym składzie niż w państwach „starej” Unii.

Problem był omawiany głównie w kontekście produktów, ale o podwójnych standardach mówi się także w kontekście modeli biznesowych. System kaucyjny to nic innego jak model biznesowy obrotu opakowaniami. Sieć handlowa Lidl uczestniczy i współtworzy go w Niemczech, niebawem przyjdzie też czas na podobne działania w Polsce. Sieć Lidl wprowadza na rynek takie same opakowania i produkty w obu krajach, w tym napoje w opakowaniach szklanych, ale model w Polsce umożliwia tej sieci nieorganizowanie efektywnego zwrotu wszystkich rodzajów opakowań,

Efektywność = PET, metal, szkło

W nawiązaniu do unijnych dyrektyw członek zarządu Lidl Polska, Ryszard Machoj stwierdza na łamach Dziennika Gazety Prawnej: Te ustawy nie mówią o szkle i nikt nas nie zmusza, by wprowadzać szkło do systemu dodając, o czym pisze z kolei Rzeczpospolita, że system kaucyjny obejmujący wiele opakowań będzie droższy i mniej efektywny.

Rzeczywistość w krajach, gdzie system kaucyjny funkcjonuje, liczne ekspertyzy ekonomiczne dowodzą, a zdrowy rozsądek i podpowiada, że to właśnie wygoda dla konsumenta, a więc świadomość, że wszystkie opakowania na napoje są objęte kaucją, bez wyjątku, jest gwarantem sukcesu systemu kaucyjnego.

Jak zatem potraktować takie jak ta wypowiedzi Ryszarda Machoja dla DGP: “(...) dyrektywa unijna skupia się na opakowaniach PET. Nie powinno się więc zmuszać przedsiębiorców do spełniania bardziej rygorystycznych wymogów”. Zastanawia, dlaczego objęcie system kaucyjnym szkła budzi wątpliwości przedstawiciela Lidla w sytuacji, gdy ma to miejsce w kraju pochodzenia tej sieci handlowej (RFN).

Kto przynosi napoje w szklanych butelkach do domu?

Ryszard Machoj zauważa, jak czytamy w Rzeczpospolitej, że ponad 70 proc. odzysku realizujemy już dziś, system gminny sobie bardzo dobrze z tym radzi, pytanie, czy chcemy poprawiać coś, co dobrze funkcjonuje. W tym kontekście zadziwia deklaracja, którą czytamy dalej, że przedstawiciel Lidla nie wyobraża sobie, by iść na zakupy z torbami opakowań szklanych do zwrotu. Ciekawe, kto najpierw je przynosi pełne ze sklepu do domu, a potem znosi je do śmietnika? No i może zamiast próby wyobraźni wystarczyłaby podróż do najbliższego Lidla po niemieckiej stronie granicy z Polską?

Szkło do zwrotu, a nie na trawniki

Sprzeciw wobec szklanych opakowań po napojach dziwi tym bardziej, gdy popatrzymy na liczby. Jak mówi Tomasz Starzyk, ekspert DUN & BRADSTREET w wypowiedzi dla Portalu Spożywczego: – Dzisiaj butelki plastikowe typu PET i puszki aluminiowe stanowią blisko 85 proc. wszystkich opakowań napojów bezalkoholowych i przekładają się na 95 proc. wolumen sprzedaży. Zatem butelki szklane nie zaleją sklepów wbrew obawom lobby producentów szkła, żywności w szklanych opakowaniach i detalistów. Natomiast istotnie przyczynią się do czystości środowiska i bezpieczeństwa Polaków w parkach, lasach i na placach zabaw, gdzie tak często spotykamy butelki, często rozbite po napojach, niestety głównie alkoholowych.