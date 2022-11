Fakt, że polskie firmy rzadko przejmują poza granicami kraju wynika z dwóch elementów: strachu i lenistwa - mówił Rafał Brzoska, CEO, prezes zarządu, InPost Sp. z o.o., inwestor FoodWell na FRSiH 2022.

Rafał Brzoska, CEO, prezes zarządu, InPost Sp. z o.o., inwestor FoodWell. fot. PTWP

Rafał Brzoska o zagranicznych przejęciach polskich firm

Rafał Brzoska, CEO, prezes zarządu, InPost Sp. z o.o., inwestor FoodWell, zapytany o to, dlaczego polskie firmy rzadko przejmują poza granicami kraju wskazał, że wynika to dwóch elementów: strachu i lenistwa.

- Strach jest czymś naturalnym. W sytuacji gdy polski rynek wewnętrzny jest duży i potrafił wykarmić tak wielu graczy poprzez sam wzrost konsumpcji wewnętrznej, można zadać sobie pytanie: po co ryzykować i ruszać na akwizycje często większych podmiotów albo takich, które na rynkach lokalnych są obecne wiele dłużej niż nasze firmy zakładane często po 1989 roku - dodał.

W ocenie Brzoski duży rynek wewnętrzny automatycznie powodował u nas duże lenistwo akcjonariuszy i zarządzających firmami.

- Odwrotnie jest w przypadku Litwinów, Łotyszy czy Estończyków. Mając niewielkie rynki wewnętrzne oni będą musieli zawsze myśleć o ekspansji i odnoszą dużo większe sukcesy niż my, zwłaszcza w branży technologicznej - mówił.

Brzoska: Polskie firmy nie powinny bać się przejmować za granicą

Rafał Brzoska przyznał jednocześnie, że strach przed wyjściem biznesu poza Polskę jest czymś naturalnym, natomiast lenistwo jest złe i powinniśmy z nim walczyć.

- Strachu nie powinniśmy się bać tylko go zaakceptować, bo tylko odważni wygrywają. Po drugie, potencjalne akwizycje powinniśmy dokonywać tak żeby nie popełniać błędów innych. Nieudanych przejęć zagranicznych mamy więcej niż udanych, co wynika z braku wiedzy historycznej jak to się robi. Dlatego łatwiej jest robić je z partnerami private eqiuty, którzy zwłaszcza za zachodnią granicą i tego nie należy się bać,to