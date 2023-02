Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, mogą ubiegać się o wsparcie do 1 marca br. - przypomniała w piątek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która prowadzi nabór wniosków.

Do 1 marca rolnicy mogą wnioskować o wsparcie ws. nawadniania i OZE /fot. Shutterstock

Wnioski na środki z PROW 2014-2020

Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W tym roku w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" ARiMR uruchomiła nowy obszar pomocy - Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). O ten rodzaj wsparcia mogą się ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo o powierzchni przynajmniej 1 ha lub mają nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Pomoc nie przysługuje tym, którzy zajmują się chowem i hodowlą ryb bądź prowadzą działalność o charakterze naukowo-badawczym.

Wsparcie na zakup fotowoltaiki

Rolnicy mogą otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych wraz magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne muszą być zainstalowane na dachach, jeśli te nie są z azbestu. Warunkiem jest też, by urządzenia kupione z dofinansowaniem były usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych.

ARiMR wskazuje, że ważne jest, by produkcja prądu przez urządzenia objęte wsparciem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadającej na budynki mieszkalne jednorodzinne nie może przekraczać 10 kW i stanowić nie więcej niż 20 proc. całkowitej mocy urządzeń. Magazyn energii musi przyjmować co najmniej połowę prądu wytwarzanego przez tę instalację fotowoltaiczną.

Refundacja połowy kosztów

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in.: zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. młodego rolnika - 60 proc.