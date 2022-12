Biznes i technologie

Do 2040 r. Unia Europejska może stracić 6,4 mln gospodarstw rolnych

Autor: PAP

Data: 14-12-2022, 14:45

Do 2040 roku UE może stracić 6,4 mln gospodarstw rolnych, co oznaczałoby, że w całej UE pozostanie ich około 3,9 mln – alarmuje w rezolucji Parlament Europejski. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej, nowa warunkowość płatności, skutki pandemii, galopujące ceny gazu i nawozów, czy skutki zmian demograficznych to wyzwania przed którymi obecnie stoimy” – powiedziała PAP europosłanka Andżelika Możdżanowska (PiS).

Do 2040 r. Unia Europejska może stracić 6,4 mln gospodarstw rolnych /fot. Shutterstock