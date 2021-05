Do 30 czerwca wnioski dla młodych rolników

Do 30 czerwca został przedłużony termin składania wniosków o premię dla młodych rolników oraz o wsparcie dla osób zainteresowanych restrukturyzacją małego gospodarstwa.

Autor: PAP

Data: 20-05-2021, 17:04

fot. unsplash

Kto może się ubiegać?

O bezzwrotną premię dla młodych rolników mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Powinni to być właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 hektara; muszą też prowadzić działalność rolniczą - nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć - najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy - gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia takiego gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od średniej krajowej powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Rolnik musi ponadto przedstawić biznesplan dotyczącego rozwoju gospodarstwa. Premia wynosi 150 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach - 120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu.

O pomoc finansową na restrukturyzację małych gospodarstw może starać się rolnik posiadający co najmniej 1-hektarowe gospodarstwo lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekraczać 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na etacie. Warunkiem jednak jest, aby przychody z działalności rolniczej stanowiły co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Ile wynosi dofinansowanie?

Bezzwrotne dofinansowanie na restrukturyzację gospodarstwa wynosi 60 tys. zł i także jest wypłacane w dwóch transzach - 48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. pomocy należy zainwestować w środki trwałe, natomiast jeśli chodzi o właścicieli małych gospodarstw, takie wydatki powinny stanowić 80 proc. Pieniądze można wydać np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn, na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR osobiście, np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie - za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Dotychczas, w ramach PROW 2014-2020, ARiMR przyznała premie blisko 25 tys. młodych rolników, którzy otrzymali w sumie ok. 3 mld zł. Z pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw skorzystało 45 tys. osób; Agencja przekazała im łącznie ponad 2,7 mld zł.