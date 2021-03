Do czego w kuchni przyda się blender?

Do czego służy blender?

Blender to niezwykle poręczne urządzenie kuchenne, które służy do miksowania oraz mieszania ze sobą różnych składników. Blender świetnie sprawdzi się do przyrządzania mlecznych oraz owocowych koktajli, gładkich i aksamitnych sosów i past do chleba oraz kremowych zup. Urządzenie może być również wykorzystane do kruszenia lodu. Wszystko zależy od tego, jaka moc ma urządzenie.

Jak korzystać z blendera w kuchni ?

Większość blenderów posiada kilkustopniową skalę, która pozwala na regulację mocy pracy urządzenia. Im większy stopień, tym blender intensywniej miesza składniki. Wysokie wartości dobrze sprawdzą się więc przy miksowaniu twardych produktów, a mniejsze w przypadku sosów na bazie jogurtu lub koktajli mlecznych. Używając blendera, pamiętaj, że zbyt duża szybkość może doprowadzić do tego, że przygotowana potrawa będzie zbyt wodnista. Blender świetnie sprawdza się również w przypadku zup krem. Możesz je mieszać w specjalnym naczyniu lub bezpośrednio w garnku.

Dlaczego warto kupić blender?

Blender to jedno z najbardziej funkcjonalnych akcesoriów kuchennych. Znacznie poszerza Twoje możliwości w kuchni, a jednocześnie nie zajmuje tyle miejsca co mikser. Dzięki kompaktowym rozmiarom blender z łatwością schowasz do kuchennej szuflady lub szafki, w której trzymasz inne akcesoria. Niektóre modele mają dodatkowo specjalne nasadki, które pozwalają na przymocowanie urządzenia do ściany, dzięki czemu masz je zawsze pod ręką. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że warto kupić blender, jest niewysoka cena urządzenia.

Rodzaje blenderów

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje blenderów. Są to blender ręczny oraz kielichowy. Każdy z nich ma nieco inne zastosowanie. Coraz częściej pojawiają się również modele, które łącza oba typy urządzeń i tym samym są zdecydowanie bardziej wielofunkcyjne.

Blender ręczny

Blender ręczny to niewielkie urządzenie, które służy do przecierania produktów oraz mieszania ich ze sobą. Niektóre blendery ręczne posiadają dodatkowe funkcje. Wtedy najczęściej posiadają osobne końcówki służące do wykonywania takich czynności jak ubijanie piany, cięcie i siekanie lub kruszenie lodu.

Blender kielichowy

Blender stojący kielichowy to typ miksera z pojemnikiem, do którego wkładasz produkty, które chcesz zmiksować. Dobrze sprawdzi się w przypadku nieco twardszych składników, jak owoce i warzywa. Bywa, że blender kielichowy jest częścią robota kuchennego.