Do kiedy można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za 2022 rok? Co jeśli nie zdążymy tego zrobić w terminie?

Autor: PAP (op. AT)

Data: 12-04-2022, 13:45

Tylko do 16 maja br. można złożyć wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za 2022 r.

"Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Do 11 kwietnia przesłało je blisko 160 tys. rolników. Przypominamy, że dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy, by nie odkładać tego na później. Rolnicy mają czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe do 16 maja 2022 r." - poinformowała ARiMR.

Kto nie zdąży zrobić tego w tym terminie będzie mógł to zrobić jeszcze do 10 czerwca 2022 r., ale wówczas należne płatności zostaną pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia - zaznaczono w komunikacie. Agencja jednak zachęca, by nie zwlekać ze składaniem dokumentów.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe

Natomiast zmiany do wniosków złożonych w terminie - czyli do 16 maja - można składać bez żadnych sankcji do 31 maja. Rolnicy, którzy złożą korekty później, ale w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca, będą jednak mieli pomniejszone płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

"W tym roku ponownie można się ubiegać o uzupełniającą płatność podstawową do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, a także do wybranych upraw - ich wykaz obejmuje 13 kategorii" - przypomina ARiMR. Pełna lista znajduje się na stronie Agencji https://www.gov.pl/web/arimr/uzupelniajaca-platnosc-podstawowa-upp-2022

Agencja zaznacza, że zwiększona też została liczba pakietów w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Rolnicy zainteresowani tym rodzajem wsparcia mogą starać się o dofinansowanie na Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk (Pakiet 8) oraz Retencjonowanie wody (Pakiet 9).

Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW

Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW można przesyłać wyłącznie elektronicznie. Jednak w tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku przez internet, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Do 30 czerwca 2022 r. będzie trwać realizacja płatności końcowych za 2021 rok. Dotychczas ARiMR wypłaciła blisko 15,3 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 3 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.