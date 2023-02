Pracodawca (płatnik/zakład pracy) ma obowiązek przekazania swojemu pracownikowi deklarację PIT-11. Najpierw jednak przekazuje ją do właściwego urzędu skarbowego. Do kiedy ma czas na przekazanie PIT-u pracownikowi i w jakiej formie musi to zrobić?

PIT-11. Zbliża sie termin, w którym pracownik musi dostać formularz od pracodawcy. | fot. Shutterstock

PIT-11 wysyłany przez pracodawcę do właściwego urzędu skarbowego ma formę elektroniczną. Z kolei podatnik otrzymuje go na kilka sposobów - może to być przesyłka pocztowa (list polecony), elektroniczna lub też doręczenie do rak własnych. Ten obowiązek pracodawcy zaistnieje w sytuacji, gdy w 2022 roku pracodawca wypłacił minimum jedno wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, a jego wartość przekracza 200 zł.

Pracodawca nie wysłał PIT-u? Kiedy nie musi tego robić?

Pracodawca może nie wysłać PIT-u zatrudnionym na umowie o dzieło lub umowie zlecenie w przypadku, gdy w ramach działalności, wynagrodzenia pracownika nie przekroczyło w 2022 roku 200 złotych. W takiej sytuacji odprowadza on zryczałtowany podatek dochodowy.

PIT-11 za 2022 rok pracodawca musi wysłać pracownikowi do końca lutego 2023. | fot. Shutterstock

Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11?

W Urzędach Skarbowych deklaracje od pracodawców za 2022 rok są przyjmowane do końca stycznia 2022 roku. W przypadku pracowników - pracodawca ma więcej czasu. Do rąk własnych lub też elektronicznie musi dostarczyć pracownikowi PIT-11 do końca lutego 2023. W przypadku przesyłek listownych - decyduje data stempla pocztowego (do końca lutego musi nastąpić wysyłka), wobec czego pracownik może otrzymać list także na początku marca.

Co zrobić jeśli pracodawca nie wysłał PIT-u?

Interwencja u pracodawcy w przypadku braku otrzymania PIT-u w terminie może uchronić przed problemami nie tylko pracownika, ale także jego pracodawcę. W tym celu powinno się skontaktować z działem księgowym lub kadr w firmie, dla której pracujemy i wyjaśnić zaistniałą sytuację, czyli poinformować o nieotrzymaniu formularza PIT-11.



Główne przyczyny takiego stanu rzeczy to, oprócz ludzkiego błędu i przeoczenia wysyłki - nieaktualny adres pocztowy, jakim dysponuje pracodawca (albo różnice pomiędzy adresem zamieszkania, zameldowania, do korespondencji) i błędnie podany/zapisany adres e-mail w przypadku przesyłek elektronicznych. Warto także sprawdzić czy e-mail od pracodawcy nie wylądował czasem w spamie.

Jeśli pomimo apelu nie otrzymamy od pracodawcy oczekiwanej deklaracji - warto rozważyć wysłanie ponaglenia listem poleconym z jednoczesnym potwierdzeniem odbioru. To da pracownikowi dowód w przypadku problemów. Jeśli pracodawca nie wyśle formularza PIT-11 w terminie będzie zobowiązany do zapłaty grzywny, ale to po stronie pracownikach leżeć będzie prośba o pomoc wystosowana do właściwego Urzędu Skarbowego (zgłoszenie niewykonania obowiązku).

Czy złożyć PIT jeśli nie otrzymamy formularza od pracodawcy?

Jeśli termin na złożenie deklaracji podatkowej wkrótce upływa, a wciąż nie otrzymaliśmy od pracodawcy wymaganego formularza - warto mimo wszystko złożyć deklarację na podstawie własnych wyliczeń (na podstawie pasków wypłat lub kwot przelewów), nawet jeśli będą zawierać błędy. W przypadku niezłożenia pracownikom grozi bowiem grzywna, a po złożeniu PIT-u z błędami można dokonać jego korekty

W sytuacji gdy otrzymujemy od pracodawcy formularz PIT-11 w wersji elektronicznej, może się zdarzyć, że pracodawca pomimo nieprzekazania nam dokumentu, złożył formularz w Urzędzie Skarbowym. W takim układzie powinniśmy mieć wgląd we wstępne wyliczenia w profilu podatkowym w usłudze e-PIT.

PIT-11 z błędami. Co zrobić?

Może się zdarzyć, że dokumenty podatkowe otrzymamy w terminie i komunikacja z pracodawca jest bez zarzutu, ale pomimo tego, w formularzach znajdują się błędy. Co wtedy?

Poprawność obliczonych i pobranych zaliczek wprowadzonych do PIT-11 warto sprawdzić osobiście, a w przypadku zauważenia błędów - zgłosić to pracodawcy, tak, aby przesłać poprawiony PIT-11. Pracodawca ma możliwość dopłacenia nieprawidłowo obliczonych zaliczek na podatek, a także na składki ZUS. O korektę można poprosić także w przypadku błędnej kwoty uzyskania przychodu, np. w przypadku nieuwzględnienia faktu, iż pracownik mieszka w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się zakład pracy.

Błędy mogą dotyczyć jednak nie tylko kwot, ale także innych danych w formularzu, w tym personalnych - te również każdorazowo powinniśmy zgłosić pracodawcy, aby dokonał korekty.