Dookoła rynku

Do kiedy trzeba zapłacić abonament RTV i kto nie musi tego robić?

Autor: Witold Stech

Data: 16-01-2023, 11:13

Abonament RTV 2023 należy płacić do 25. dnia każdego miesiąca. Do 25 stycznia 2023 r. opłacając abonament za cały rok z góry otrzymujemy 10 proc. zniżki. Kto musi go płacić, a kto jest zwolniony z abonamentu RTV 2023?

Do kiedy trzeba zapłacić abonament RTV? Termin coraz bliżej. | fot. Shutterstock