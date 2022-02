Do końca lutego termin na wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Z końcem lutego dla rolników upływa pierwszy termin na składanie wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji - przypomina resort rolnictwa. Jeśli wniosek wpłynie w tym terminie, zwrotu będzie się można spodziewać między 1 a 30 kwietnia.

Autor: PAP

Data: 04-02-2022, 14:54

Do końca lutego termin na wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze /fot. Unsplash

W tym roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r., w dwóch terminach.

Pierwszy termin

Pierwszy termin składania wniosków trwa od 1 lutego do 28 lutego i dotyczy zakupionego paliwa rolniczego od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.. Drugi termin składania wniosków przypada od 1 sierpnia do 31 sierpnia. Dotyczyć on będzie paliwa kupionego od 1 lutego do 31 lipca. Do wniosków producenci muszą dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.

Resort przypomina, że w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2021 roku.

Większy limit zużycia oleju napędowego

Ministerstwo zwróciło uwagę, że w ramach "Polskiego Ładu" zwiększono limit zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przepisy w tej sprawie obowiązują od 1 stycznia. Po pierwsze zwiększono roczny limit paliwa ze 100 do 110 litrów na jeden hektar użytków rolnych. Po drugie, w przypadku hodowców bydła limit zwiększono z 30 do 40 litrów na jedną średnią dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

W 2022 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

Resort tłumaczy, że w związku z tym limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110 zł na 1 ha użytków rolnych, oraz 40 zł na 1 średnią, roczną, dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dodano, że wypłata zwrotu akcyzy nastąpi miedzy 1 a 30 kwietnia, jeśli wniosek zostanie złożony w pierwszym terminie oraz między 3 a 31 października, kiedy wniosek wpłynie w drugim terminie.

Zwrot zostanie wypłacony gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta lub przelewem na rachunek podany we wniosku.