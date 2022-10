Do końca roku rząd planuje przyjąć ustawę o preferowanym zakupie węgla

Autor: PAP

Data: 13-10-2022, 12:41

Do końca 2022 r. rząd planuje przyjąć ustawę o preferencyjnym zakupie węgla kamiennego. Ma ona umożliwić spółkom Skarbu Państwa współpracę z gminami w celu rozdysponowania węgla do gospodarstw domowych przy niższych cenach zakupu - wynika z wpisu do wykazu prac rządu.

Rząd zapowiedział przyjęcie ustawy, która powinna obniżyć ceny węgla/ fot. Adriano Ruiz on Unsplash