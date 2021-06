Do końca tygodnia EUR/PLN stabilny

W najbliższych dniach kurs EUR/PLN powinien stabilizować się w okolicy 4,52, zaś w przyszłym tygodniu są szanse na zejście poniżej psychologicznej bariery 4,50 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy analityk rynków finansowych Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Jego zdaniem, rentowności na długim końcu krajowej krzywej pozostaną w lekkim trendzie wzrostowym.

"Dziś złoty niedomaga i osłabia się przy umacniających się walutach regionu, co może być nieco zaskakujące. Czeska korona umacnia się po decyzji tamtejszego banku centralnego o zacieśnieniu polityki. Z kolei dziś na węgierskim forincie nieco mniejszy ruch - tam stopy podniesiono wczoraj" - powiedział Mateusz Sutowicz.

W środę Narodowy Bank Czeski (CNB) podniósł główną stopę procentową, dwutygodniową stopę repo, o 25 punktów bazowych do 0,50 proc. Z kolei Narodowy Bank Węgier (MNB) podniósł we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę o 30 pb do 0,90 proc.

"EUR/PLN odbił się od psychologicznego poziomu 4,50 i wraca w kierunku 4,53. Nie pomaga zatem sytuacja techniczna, ani fakt, że w regionie różnicujemy się co do polityki pieniężnej. Spodziewam się, że do końca tygodnia kurs EUR/PLN pozostanie w okolicy 4,52. W przyszłym tygodniu liczymy, że zobaczymy jednak naruszenie bariery 4,50 - inwestorzy będą grać pod dane o inflacji" - wskazał Sutowicz.

W środę po południu EUR/PLN rośnie o 0,3 proc. do 4,53, a USD/PLN zwyżkuje o 0,25 proc. do 3,79. W tym czasie EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,195.

Kurs EUR/CZK zniżkuje o 0,2 proc., a EUR/HUF pozostaje bez większych zmian.

RYNEK DŁUGU

Długi koniec krajowej krzywej rentowności poszedł w środę w dół o ok. 2 pb.

"Na rynkach obligacji mamy powrót do spadków dochodowości na całej długości krzywej, z nasileniem na długim jej końcu, przy czym długi koniec mocno zwyżkował wczoraj. U nas, ale także na rynkach bazowych panuje zmienność nastrojów. Jednego dnia rentowności rosną, by kolejnego pójść w dół. Finalnie to tworzy obraz stabilizacji na rynkach bazowych, a u nas nieznaczny, ale jednak wzrostowy trend na długim końcu" - powiedział Mateusz Sutowicz.

"W tym tygodniu to nie powinno ulec zmianie, gdyż większość potencjalnych impulsów jest już za nami" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych po południu zwyżkują o 1 pb do 1,484 proc., a niemieckich zniżkują o 2 pb do -0,182 proc.