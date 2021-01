Do końca wieku podwoi się liczba ludzi doświadczających ekstremalnych susz

Nowe badanie wskazuje, że z powodu klimatycznych zmian, do końca stulecia liczba ludzi narażonych na silne susze wzrośnie z 3 do 7-8 proc. Najbardziej ucierpią rejony, które już mają problem z dostępem do wody.