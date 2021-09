Do końca września bez zmian w obostrzeniach

Do końca września nie planujemy zmian w obostrzeniach w związku z zachorowaniami na COVID-19 - mówił rzecznik rządu Piotr Müller. Wydaje się, że liczba osób zaszczepionych faktycznie spowodowała bardzo mocne obniżenie liczby zachorowań - dodał.

Autor: PAP

Data: 09-09-2021, 10:54

Müller, który był w czwartek gościem w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, był pytany o możliwe obostrzenia w związku z obserwowanym wzrostem zakażeń na COVID-19. "Wydaje się, że te obostrzenia, które w tej chwili obowiązują, te przepisy zostaną utrzymane" - podkreślił.

"Trochę optymistycznie patrząc wydaje się, że liczba osób zaszczepionych i tych, które się jeszcze szczepią, faktycznie spowodowała bardzo mocne obniżenie liczby zachorowań i że zmiana regulacji nie będzie potrzebne" - ocenił rzecznik rządu.

Zmiany obostrzeń

Pytany, czy do końca września nie należy się spodziewać zmian, Müller odparł: "Do końca września zmian nie planujemy".

Zapewnił też, że rząd jest przygotowany na scenariusz nagłego wzrostu zachorowań. "Po pierwsze dlatego, że w szpitalach mamy zarezerwowane miejsca dla osób, które są chore na COVID-19, a z drugiej strony, że oczywiście bierzemy też pod uwagę ograniczenia sektorowe" - powiedział. "Natomiast z tych analiz, które w tej chwili mamy, wygląda na to, że ta liczba nie powinna być tak duża, żeby to było konieczne do wprowadzenia" - dodał rzecznik rządu.

Jak poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia, badania potwierdziły 533 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 11 osób z COVID-19. Tydzień temu, 1 września, resort informował o 366 zakażeniach, a dwa tygodnie temu, 25 sierpnia o 234 przypadkach.