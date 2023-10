Biznes i technologie

Do polskiego wojska trafiły pierwsze śmigłowce wielozadaniowe AW149

Autor: PAP

Data: 30-10-2023, 17:10

Do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej trafiły pierwsze dwa wielozadaniowe śmigłowce wsparcia AW149. Posłużą m.in. do transportu żołnierzy i ich wsparcia na polu walki, w tym m.in. za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych Hellfire; śmigłowce dostosowane są także do misji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP