Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2023 r.

Data: 12-06-2023, 14:14

Dodatkowych ok. 14 mld zł z budżetu trafi w br. do samorządów - zakłada projekt noweli okołobudżetowej na 2023 r., który w poniedziałek wpłynął do Sejmu. Nagrody za zaangażowanie dostaną pracownicy budżetówki, nauczyciele po 1,1 tys. zł, a sędziowie, asesorzy, referendarze dodatkowe wynagrodzenia.