Zboża

Do Turcji dotarł pierwszy statek, który wywiózł ukraińskie zboże korytarzem humanitarnym

Autor: PAP

Data: 22-09-2023, 08:04

Statek Resilient Africa, który dotarł do portu ukraińskiego tymczasowym korytarzem humanitarnym przez Morze Czarne i załadował tam zboże, przybył do Turcji - podał w piątek portal Suspilne. Jest to pierwszy statek, który przepłynął w obie strony utworzonym przez Ukrainę korytarzem.

To pierwszy statek, który przepłynął w obie strony utworzonym przez Ukrainę korytarzem; fot. shutterstock.com