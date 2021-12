Dobra żywność ma kosztować - czy sieci będą to komunikować klientom?

- Musi być jasny przekaz - dobra żywność, mieszcząca się w trendach zdrowotnych - musi kosztować. Pytanie, czy sieci zechcą to komunikować swoim klientom - mówił Tomasz Stamirowski, partner zarządzający w funduszu Avallon.

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający w funduszu Avallon o cenach żywności

Jego zdaniem, rok 2022 będzie rokiem wyzwań, trudnym dla wielu małych firm. - Trzeba zadać sobie pytanie, kto te wszystkie koszty weźmie na siebie? Mamy koniec roku, renegocjacje kontraktów i każdy się zastanawia, jak długo będzie trwać wzrost kosztów. A warto podkreślić, że większość firm spożywczych jest zależna od sieci handlowych. Wiele firm będzie musiało szukać nowych kanałów sprzedaży, budować brand, na różne sposoby wzmacniać swoją pozycję - tłumaczył Stamirowski.

Ceny żywności muszą wzrosnąć. Co na to sieci handlowe?

Jak podkreślił, rynek nie znosi próżni - sieci mają po kilku dostawców, a rzadko się zdarza, by ktoś miał tak silny brand czy był kluczowym dostawcą. - Oczywiście, gdyby wszyscy zażądali podwyżek nie byłoby problemu, ale jeśli jedna firma zgodzi się na niskie ceny przez jakiś czas to będzie to problem - mówił.

- Trzeba pamiętać, że wszystko kosztuje: Polski Ład, Zielony Ład, Fair Trade to są koszty, i powstaje pytanie, kto weźmie je na siebie. Musi być jasny przekaz - dobra żywność, mieszcząca się w trendach zdrowotnych, musi kosztować. Pytanie, czy sieci zechcą to komunikować swoim klientom - dodał.

Stamirowski mówił także o rosnących kosztach transportu, które coraz bardziej bolą firmy spożywcze.

Wypowiedzi pochodzą z debaty pt. "Konsolidacja: Postpandemiczny rachunek zysków i strat", która odbyła się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021. Zobacz wideo-relację: